Android виповнилося 18 років: як відкритий код зробив ОС першою у світі

Android виповнюється 18 років - система, яка починалася зі смартфона HTC Dream, стала основою сучасного мобільного світу. Від Android 1.0 у 2008 році платформа пройшла шлях до мільярдів пристроїв і величезної екосистеми застосунків.

РБК-Україна розказує про шлях ОС, без якої не уявляють життя мільярди користувачів у всьому світі.

Шлях від першого кнопкового смартфона до глобальної платформи

Перший смартфон на базі Android, відомий також як T-Mobile G1, суттєво відрізнявся від сучасних гаджетів. Він мав висувну фізичну клавіатуру, трекбол і невеликий сенсорний екран.

Проте головною ідеєю HTC Dream стала гнучкість: пристрій сприймався як кишеньковий комп'ютер, який кожен міг налаштувати під власні потреби.

Наявність магазину додатків одразу відкрила нові можливості для розробників.

Важливим кроком для поширення платформи стала її відкрита модель.

Виробники смартфонів отримали змогу змінювати інтерфейс, додавати власні функції та адаптувати систему під пристрої різних цінових категорій.

Це дозволило швидко заполонити ринок гаджетами від багатьох брендів, хоча й спричинило проблему фрагментації та затримок із виходом оновлень.

Більше цікавого: Android спростив перехід між менеджерами паролів: як це працює в один клік

Традиція "солодких" назв, розвиток інтерфейсу та нові функції

Протягом тривалого часу кожна масштабна версія Android отримувала назву десерту за алфавітним порядком - від Cupcake до Pie.

Разом із назвами змінювалися й можливості системи:

додалася підтримка кількох облікових записів,

безконтактні платежі,

біометричний захист,

контроль дозволів для додатків,

керування за допомогою жестів.

Паралельно змінювався й зовнішній вигляд інтерфейсу. Об'ємні елементи та тіні ранніх версій поступилися місцем пласкому, легшому й лаконічному дизайну.

Великий внесок у різноманіття пристроїв зробили фірмові оболонки виробників, які додавали унікальні панелі налаштувань, додаткові режими багатозадачності та власні сервіси.

Читайте більше: На зміну застарілим Chromebook: Google випустила нові преміальні ноутбуки на Android

Маловідомі деталі розробки та цікаві факти про ОС

Історія створення та розвитку Android містить чимало цікавих деталей.

Походження назви - Android початково розроблявся незалежною командою як софт для мобільних пристроїв, після чого проєкт викупила компанія Google.

Зелений робот - легендарний логотип створювався як простий і дружній символ, який швидко став частиною масової культури.

Відмова від десертів - із часом компанія перейшла на просту цифрову нумерацію версій, щоб зробити назви зрозумілішими для користувачів у всіх країнах.

Спрощення розробки - поява готової операційної системи дозволила брендам не витрачати ресурси на створення власного софту з нуля, що суттєво прискорило розвиток ринку.

Сьогодні Android працює не лише на смартфонах, а й на планшетах, телевізорах, годинниках та автомобільних системах.

Пройшовши шлях тривалістю у 18 років, платформа продовжує залишатися однією з головних рушійних сил у світі технологій.