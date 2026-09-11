"Почти 10% мужчин": глава ГУР назвал цену еще полтора года войны для РФ
Еще 18 месяцев войны добавят русской армии 765 800 тысяч убитых и раненых. Вместе с нынешними потерями это около 10% мужского населения РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олега Иващенко изданию The Times.
Еще 18 месяцев боевых действий приведут к дополнительным 765 800 российским потерям. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко.
По подсчетам главы ГУР, из этого количества 459 480 человек составят погибшие, а 306 320 - ранены.
Если добавить эти числа к текущей оценке утрат, получится практически 10% мужского населения России в возрасте 25-49 лет.
Напомним, потери России в войне против Украины уже приближаются к 1,5 миллионам человек. По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 11 августа, речь идет о 1 460 400 убитых и раненых оккупантах, тогда как личный состав армии Кремль пополняет, в частности, заключенными и иностранными военными.