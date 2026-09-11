"Почти 10% мужчин": глава ГУР назвал цену еще полтора года войны для РФ

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Еще 18 месяцев войны добавят русской армии 765 800 тысяч убитых и раненых. Вместе с нынешними потерями это около 10% мужского населения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олега Иващенко изданию The Times.

Еще 18 месяцев боевых действий приведут к дополнительным 765 800 российским потерям. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко. По подсчетам главы ГУР, из этого количества 459 480 человек составят погибшие, а 306 320 - ранены. Если добавить эти числа к текущей оценке утрат, получится практически 10% мужского населения России в возрасте 25-49 лет.