Android спростив перехід між менеджерами паролів: як це працює в один клік

Паролі від десятків акаунтів скоро можна буде переносити між менеджерами без незашифрованих CSV-файлів - Google додав в Android автоматичну міграцію паролів, яка спрощує перехід на інший сервіс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Google .

Покроковий механізм перенесення даних

Новий процес міграції відбувається безпосередньо на пристрої за кілька секунд і не вимагає завантаження жодних файлів у смартфон.

Як працює процес перенесення

Запуск імпорту: користувач відкриває новий менеджер паролів і обирає опцію імпорту або копіювання даних від іншого провайдера, після чого додаток передає завдання операційній системі.

Автоматичне виявлення: Android сканує встановлені додатки, визначає наявні менеджери паролів із синхронізованими даними та пропонує список джерел для імпорту.

Авторизація та передача: після натискання "Продовжити" система перенаправляє користувача до старого менеджера паролів для підтвердження особи та санкціонування перенесення, після чого дані за лічені секунди безпечно мігрують між додатками.

Імпортувати чи експортувати свої паролі у Google Password Manager можна всього за кілька кліків (скриншот: Google)

Читайте більше: Ваші чати читатимуть модератори: Google примусово змінює налаштування на Android

Підтримувані сервіси та сумісність

Оновлення розроблене для того, щоб користувачі мали повний контроль над власними цифровими даними й могли змінити сервіс у будь-який момент.

Наразі нову функцію перенесення вже підтримують Менеджер паролів Google, 1Password, Bitwarden і Dashlane.

Інші розробники зможуть додати цю можливість пізніше за допомогою Credential Transfer API.

Інструмент працює на базі сервісів Google Play і доступний на всіх сертифікованих пристроях під управлінням Android 8.0 Oreo та новіших версій. Саме тому користувачам не потрібно чекати на повномасштабне оновлення усієї операційної системи.