Зеленская встретилась с Меланией Трамп: какие образы выбрали первые леди
Супруга Владимира Зеленского Елена в рамках официального визита в США встретилась с первой леди Меланией Трамп.
О том, какие образы выбрали супруги президентов Украины и США, подробнее рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Зеленской.
Елена Зеленская
Образ Елены Зеленской - это двухкомпонентный ансамбль, сочетающий современный крой с классическими цветами.
Верх
Белый структурированный жакет с длинными рукавами. Он имеет высокий вырез и вертикальные декоративные детали, которые добавляют текстуры. Елена Зеленская выбрала трендовый укороченный фасон.
Низ
Широкие брюки с высокой посадкой в черном цвете. Широкий силуэт брюк создает эффектный контраст с более приталенным верхом.
Аксессуары
Темный пояс с броской, вероятно, металлической пряжкой, подчеркивает талию.
Обувь
Темные закрытые туфли с острым носком гармонично смотрятся с широкими брюками.
Ее образ - это контрастный баланс светлого и темного, который подчеркивает чистые линии и мощный, современный силуэт.
Мелания Трамп
Мелания Трамп одета в монохромный белый костюм с небольшим цветным акцентом.
Костюм
Элегантный брючный костюм кремового цвета. Жакет - классический блейзер, хорошо скроенный, с четко очерченными плечами. Брюки - слегка зауженные и идеально соответствуют цвету жакета.
Блуза
Под белым блейзером - блуза цвета кемел, которая создает мягкий, теплый контраст с ярким белым.
Обувь
Высокие каблуки с острым носком светлого, нейтрального оттенка, которые визуально удлиняют фигуру и завершают цельный, монохромный образ.
Ее образ - утонченный, минималистичный и цельный, он использует нейтральную палитру для демонстрации изысканности и элегантности.
Современная элегантность против классического минимализма
Обе первые леди сделали ставку на силу через элегантность.
Образ Зеленской - это смелость современности, уверенность и дипломатичность, выраженная через четкие формы и цветовой контраст.
Мелания, в свою очередь, остается верна классике: ее образ - это зрелая гармония и выдержанный стиль, привычный для Белого дома, но с теплым нюансом в деталях.
Елена Зеленская и Мелания Трамп (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
