ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Андраде дала новую жизнь тренду 90-х: как носить ремень с заклепками, чтобы быть самой модной

Понедельник 11 августа 2025 18:09
UA EN RU
Андраде дала новую жизнь тренду 90-х: как носить ремень с заклепками, чтобы быть самой модной Мишель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)
Автор: Полина Иваненко

Певица Мишель Андраде доказала, что культовые аксессуары из прошлых десятилетий снова в тренде. Ее выбор пал на широкий ремень с массивными металлическими заклепками, тот самый символ бунтарского стиля 90-х, который сейчас снова покоряет модные подиумы и соцсети.

Как носить ремень с заклепками, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост из Instagram Андраде.

Какой "лук" показала Мишель

На недавних фото артистка продемонстрировала образ, который подойдет как для прогулок, так и для публичных мероприятий (сама она вышла в нем на сцену).

Андраде удачно соединила серое боди со свободными серыми карго-джинсами. А главным "героем" стильного аутфита стал аксессуар. Трудно не заметить черный ремень с металлическими заклепками.

Он добавил образу Мишель рокового настроения и уличной свободы. Весь образ завершили крупные серебристые украшения: массивная цепочка, браслет и акцентные кольца, которые "перекликаются" с металлическими элементами ремня.

Стоит обратить внимание, что под такой образ Мишель не стала делать слишком сложные прически. Легкие волны прекрасно подошли под весь "лук", а макияж с блестками у глаз не выглядел "слишком".

Новый образ Мишель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)

Почему ремень с заклепками снова в тренде и под какие образы он точно не подойдет

Ремень с заклепками был настоящим хитом эпохи 90-х и начала 2000-х, когда гранж, рок и стритслайл диктовали модные правила. Сегодня дизайнеры вернули его в тренды, но предложили новые варианты: теперь его можно увидеть не только с джинсами и кожаными брюками, но и с карго, мини-юбками, платьями-комбинациями или даже объемными жакетами.

Такой аксессуар мгновенно добавляет дерзости, помогает структурировать силуэт и сделать любой образ более уверенным.

Однако есть и нюансы. Ремень с заклепками не стоит комбинировать с классическими деловыми костюмами, сдержанными минималистичными ансамблями или нежными романтическими платьями без других ярких деталей.

В таких случаях он будет выглядеть чужеродным и нарушит гармонию. Если же хочется добавить его к более изящному "луку", стоит выбрать вариант с менее массивными заклепками и более сдержанным дизайном.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Мишель Андраде Новости шоу-бизнеса Красота Модные тренды Стиль жизни Звезды шоу-бизнеса
Новости
ЕС получил 1,6 млрд евро для Украины от замороженных активов России
ЕС получил 1,6 млрд евро для Украины от замороженных активов России
Аналитика
Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине