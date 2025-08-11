ua en ru
Андраде дала нове життя тренду 90-х: як носити ремінь із заклепками, щоб бути наймоднішою

Понеділок 11 серпня 2025 18:09
Андраде дала нове життя тренду 90-х: як носити ремінь із заклепками, щоб бути наймоднішою Мішель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Мішель Андраде довела, що культові аксесуари з минулих десятиліть знову в тренді. Її вибір впав на широкий ремінь з масивними металевими заклепками, той самий символ бунтарського стилю 90-х, який зараз знову підкорює модні подіуми та соцмережі.

Як носити ремінь з заклепками, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис з Instagram Андраде.

Який "лук" показала Мішель

На нещодавніх фото артистка продемонструвала образ, який підійде як для прогулянок, так і для публічних заходів (сама вона вийшла в ньому на сцену).

Андраде вдало поєднала сіре боді з вільними сірими карго-джинсами. А головним "героєм" стильного аутфіту став аксесуар. Важко не помітити чорний ремін з металевими заклепками.

Він додав образу Мішель рокового настрою та вуличної свободи. Увесь образ завершили великі сріблясті прикраси: масивний ланцюжок, браслет та акцентні обручки, які "перегукуються" з металевими елементами ременя.

Варто звернути увагу, що під такий образ Мішель не стала робити надто складні зачіски. Легкі хвилі чудово підійшли під увесь "лук", а макіяж з блискітками біля очей не виглядав "надто".

Новий образ Мішель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)

Чому ремінь із заклепками знову в тренді та під які образи він точно не підійде

Ремінь із заклепками був справжнім хітом епохи 90-х і початку 2000-х, коли гранж, рок і стрітслайл диктували модні правила. Сьогодні дизайнери повернули його у тренди, але запропонували нові варіанти: тепер його можна побачити не лише з джинсами та шкіряними штанами, а й з карго, мініспідницями, сукнями-комбінаціями чи навіть об’ємними жакетами.

Такий аксесуар миттєво додає зухвалості, допомагає структурувати силует і зробити будь-який образ впевненішим.

Однак є й нюанси. Ремінь із заклепками не варто комбінувати з класичними діловими костюмами, стриманими мінімалістичними ансамблями чи ніжними романтичними сукнями без інших яскравих деталей.

У таких випадках він виглядатиме чужорідним і порушить гармонію. Якщо ж хочеться додати його до більш витонченого "луку", варто обрати варіант з менш масивними заклепками та стриманішим дизайном.

Мішель Андраде Новини шоу-бізнесу Краса Модні тренди Стиль життя Зірки шоу-бізнесу
