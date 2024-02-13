В Анапе пылает многоэтажка, россияне не могут ее потушить

Масштабный пожар начался в 11-этажном жилом доме в российской Анапе. Из дома было эвакуировано 440 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

По предварительным данным, огонь охватил крышу и верхние этажи 11-этажного жилого дома. На месте пожара работают российские спасатели. Они проводят эвакуационные мероприятия.

Фото: в Анапе пылает многоэтажка (росСМИ)

Известно, что на месте пожара привлечены около 70 спасателей и 22 единицы техники. Российские правоохранители заявляют, что причина пожара в том, что здание было построено без официального разрешения, то есть незаконно.

Пожары на заводах Москвы

В Москве постоянно происходят пожары, в частности, в основном эпицентром пожаров становятся заводы, связанные с производством оборонного комплекса РФ.

К примеру, в середине августа 2023 года произошел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в городе Сергиев Посад Московской области, где, вероятно, погибли более 10 человек. Также в подмосковном Ногинске разразился масштабный пожар на складе с лакокрасочными материалами 21 августа прошлого года.

Кроме того, российскую столицу постоянно атакуют беспилотники. При этом в украинской разведке ранее уже предупреждали жителей Москвы, что расслабляться вряд ли стоит, количество атак дронов будет только увеличиваться.

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