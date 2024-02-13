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В Анапі палає багатоповерхівка, росіяни не можуть її загасить

Вівторок 13 лютого 2024 20:52
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В Анапі палає багатоповерхівка, росіяни не можуть її загасить Фото: в Анапі палає багатоповерхівка (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Масштабна пожежа почалась в 11-поверховому житловому будинку у російській Анапі. З будинку було евакуйовано 440 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За попередніми даними, вогонь охопив дах та верхні поверхи 11-поверхового житлового будинку. На місці пожежі працюють російські рятувальники. Вони проводять евакуаційні заходи.

Фото: в Анапі палає багатоповерхівка (росЗМІ)

Відомо, що на місці пожежі залучено близько 70 рятувальників і 22 одиниці техніки. Російські правоохоронці заявляють, що причина пожежі у тому, що будинок було побудовано без офіційного дозволу, тобто незаконно.

Пожежі на заводах Москви

У Москві постійно відбуваються пожежі, зокрема, здебільшого епіцентром пожеж стають заводи, пов'язані з виробництвом оборонного комплексу РФ.

Наприклад, у середині серпня 2023 року стався вибух на Загорському оптико-механічному заводі в місті Сергієв Посад Московської області, де, ймовірно, загинуло понад 10 людей. Також у підмосковному Ногінську спалахнула масштабна пожежа на складі з лакофарбовими матеріалами 21 серпня минулого року.

Окрім того, російську столицю постійно атакують безпілотники. При цьому в українській розвідці раніше вже попереджали мешканців Москви, що розслаблятися навряд чи варто, кількість атак дронів тільки збільшуватиметься.

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