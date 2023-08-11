ua en ru
Пт, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Взрыв на заводе под Москвой: росСМИ заявляют о 48 найденных фрагментах тел

Новина українською →
Пятница 11 августа 2023 02:47
Взрыв на заводе под Москвой: росСМИ заявляют о 48 найденных фрагментах тел Фото: в результате взрыва на заводе под Москвой погибли от 10 человек (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

При взрыве, произошедшем на Загорском оптико-механическом заводе в городе Сергиев Посадах Московской области, вероятно, погибли более 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ Baza.

Отмечается, что на месте взрыва спасатели обнаружили 48 фрагментов тел - большинству погибших оторвало конечности.

"Вероятно, останки принадлежат телам десяти человек. Разборы завалов продолжаются", - пишет издание.

Также они заявляли, что количество погибших может увеличиться до 15, поскольку завалы еще не разобрали.

Взрыв на заводе под Москвой

Напомним, 9 августа на Загорском оптико-механическом заводе в Сергеевом Посаде раздался взрыв. Сообщалось, что в результате инцидента пострадали по меньшей мере 43 человека. Также в соседних домах выбило стекла.

В СМИ сообщали, что этот завод участвовал в производстве новейшего российского "стелса"-бомбардировщика, а также производил наблюдательные приборы для силовых структур.

Более подробно о взрыве можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Взрыв Москва
NEWS
В Запорожье прогремели взрывы, россияне обстреляли людное место
В Запорожье прогремели взрывы, россияне обстреляли людное место
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины