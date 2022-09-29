"Народный спутник" для ВСУ уже дает первые результаты: подробности от Минобороны
Спутник ICEYE, который был приобретен на собранные украинцами деньги, дает первые результаты. С его помощью ВСУ уже уничтожают оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Алексея Резникова в Facebook.
По словам министра, за два дня российские войска потеряли бронетехники на большую сумму, чем стоил весь проект со спутниками.
"За первые два дня работы спутника было обнаружено более 60 единиц боевой техники, которую враг пытался замаскировать в лесополосах и других препятствиях. Ее нашли потому, что спутники ICEYE собирают информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR). Указанную технику было бы очень сложно или невозможно заметить оптическими спутниками", - рассказал он.
Координаты скрытой техники были оперативно переданы для нанесения огневого поражения. В частности, в районе н.п. Крещеновка и Украинка в Херсонской области, а также вблизи Новоселовки Донецкой области.
Напомним, фонд Сергея Притулы приобрел спутник компании ICEYE за 600 млн гривен.
По данным ВСУ, ICEYE может сканировать объекты в любое время суток и при любых погодных условиях. Спутник должен помочь нашим военным эффективнее уничтожать российских оккупантов.
Ранее РБК-Украина писало, в чем уникальность этого спутника.
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