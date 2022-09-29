ua ru
Чт, 29 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Народный спутник" для ВСУ уже дает первые результаты: подробности от Минобороны

Новина українською →
Киев, Четверг 29 сентября 2022 11:21
"Народный спутник" для ВСУ уже дает первые результаты: подробности от Минобороны Фото: "народный спутник" для ВСУ уже дает первые результаты (iceye com)
Автор: Руслан Гаращенко

Спутник ICEYE, который был приобретен на собранные украинцами деньги, дает первые результаты. С его помощью ВСУ уже уничтожают оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Алексея Резникова в Facebook.

По словам министра, за два дня российские войска потеряли бронетехники на большую сумму, чем стоил весь проект со спутниками.

"За первые два дня работы спутника было обнаружено более 60 единиц боевой техники, которую враг пытался замаскировать в лесополосах и других препятствиях. Ее нашли потому, что спутники ICEYE собирают информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR). Указанную технику было бы очень сложно или невозможно заметить оптическими спутниками", - рассказал он.

Координаты скрытой техники были оперативно переданы для нанесения огневого поражения. В частности, в районе н.п. Крещеновка и Украинка в Херсонской области, а также вблизи Новоселовки Донецкой области.

Напомним, фонд Сергея Притулы приобрел спутник компании ICEYE за 600 млн гривен.

По данным ВСУ, ICEYE может сканировать объекты в любое время суток и при любых погодных условиях. Спутник должен помочь нашим военным эффективнее уничтожать российских оккупантов.

Ранее РБК-Украина писало, в чем уникальность этого спутника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ
NEWS
ВСУ отразили атаки врага в районе 12 населенных пунктов, - Генштаб
ВСУ отразили атаки врага в районе 12 населенных пунктов, - Генштаб
DAILY
Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана
Роман Чернышев, Виталий Носач Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана