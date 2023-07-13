Потери России в Украине превысили 236 тысяч военных, - Генштаб

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 13 июля (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 13 июля, составили 510 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 236040 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 26 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.23 ориентировочно составили: личного состава - около 236040 (+510) человек ликвидировано,

танков ‒ 4092 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 7999 (+9) ед,

артиллерийских систем - 4425 (+23) ед,

РСЗО - 678 (+4) ед,

средства ПВО - 421 (+6) ед,

самолетов - 315 ед,

вертолетов - 310 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3752 (+26),

крылатые ракеты - 1271 ед,

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6995 (+17) ед,

специальная техника - 652 (+5) Ситуация на фронте По данным Генштаба, Россия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. ВСУ уничтожили 16 артиллерийских средств оккупантов. В частности, как указывается в отчете Института изучения войны, ВСУ продолжают удерживать позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области в районе Антоновского моста.