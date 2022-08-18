Супутник для ЗСУ: у Страткомі назвали нову перевагу для українських військових
Супутник ICEYE, який був куплений на зібрані українцями кошти, може сканувати об'єкти на Землі при будь-якій погоді і здатний бачити через перешкоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом в Telegram.
За інформацією Управління стратегічних комунікацій, супутники ICEYE проводять зйомку за допомогою синтезованої радіолокаційної апертури (SAR), яка дозволяє в будь-який час доби і при будь-яких погодних умовах сканувати об'єкти.
"Системи SAR завдяки автоматичному розпізнаванню об'єктів із застосуванням розподіленого радіолокаційного зображення і цифрової обробки сигналів здатні бачити... крізь перешкоди. Тобто, грубо кажучи, не те щоб щільна хмарність, а навіть стіни будівель для цієї системи не перешкода", - підкреслюють в управлінні.
Також СтратКом оприлюднив знімки з різних супутників для наочного прикладу (знімок з ICEYE - нижній).
Знімки однієї локації з різних супутників (t.me/AFUStratCom)
Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, стало відомо, що фонд Сергія Притули придбав супутник компанії ICEYE за 600 млн гривень. Це кошти, які раніше збирали на купівлю трьох "Байрактарів".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.