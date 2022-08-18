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Супутник для ЗСУ: у Страткомі назвали нову перевагу для українських військових

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Україна, Четвер 18 серпня 2022 17:27
Супутник для ЗСУ: у Страткомі назвали нову перевагу для українських військових Фото: названо переваги супутника ICEYE для українських військових (iceye.com)
Автор: Іван Носальський

Супутник ICEYE, який був куплений на зібрані українцями кошти, може сканувати об'єкти на Землі при будь-якій погоді і здатний бачити через перешкоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом в Telegram.

За інформацією Управління стратегічних комунікацій, супутники ICEYE проводять зйомку за допомогою синтезованої радіолокаційної апертури (SAR), яка дозволяє в будь-який час доби і при будь-яких погодних умовах сканувати об'єкти.

"Системи SAR завдяки автоматичному розпізнаванню об'єктів із застосуванням розподіленого радіолокаційного зображення і цифрової обробки сигналів здатні бачити... крізь перешкоди. Тобто, грубо кажучи, не те щоб щільна хмарність, а навіть стіни будівель для цієї системи не перешкода", - підкреслюють в управлінні.

Також СтратКом оприлюднив знімки з різних супутників для наочного прикладу (знімок з ICEYE - нижній).

Супутник для ЗСУ: у Страткомі назвали нову перевагу для українських військовихЗнімки однієї локації з різних супутників (t.me/AFUStratCom)

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, стало відомо, що фонд Сергія Притули придбав супутник компанії ICEYE за 600 млн гривень. Це кошти, які раніше збирали на купівлю трьох "Байрактарів".

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