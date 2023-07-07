Британская разведка назвала цели новой группировки российского флота в Азовском море

ВМФ России 1 июля 2023 года создал новый Азовский военно-морской округ со штаб-квартирой в оккупированном украинском портовом городе Мариуполь. Скорее всего, он сосредоточится на поддержке тыловых и контрпартизанских задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, в подчинении Черноморского флота (ЧФ) округ будет командовать восемью боевыми кораблями, в том числе тремя современными корветами типа "Каракурт", которые могут запускать крылатые ракеты "Калибр".

По данным британской разведки, Азовское море является жизненно важным морским регионом для России, поскольку оно связывает ее внутренние водные пути с международными морскими путями. В контексте войны это может быть альтернативный вариант пополнения запасов вооруженных сил, если сухопутные маршруты России на юг Украины будут нарушены.

"Азовский военно-морской округ, скорее всего, сосредоточится на поддержке тыловых и контрпартизанских задач, высвобождая основной ЧФ для сосредоточения на дальних ударных операциях и проецировании морской мощи дальше за границу", - отмечают в Минобороны Британии.