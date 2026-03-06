Аналитики озвучили стоимость одного дня операции США против Ирана: цифры впечатляют

За день операции США Epic Fury ("Эпическая ярость"), направленной против иранского режима, Вашингтон тратит около 900 миллионов долларов. Большинство средств, которые идут на военные действия, не предусмотрены бюджетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ Центра стратегических и международных исследований CSIS.

Как отметили аналитики CSIS, 5 марта, когда начался шестой день операции "Эпическая ярость", американский президент Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хегсет намекнули на то, что конфликт может длиться неделями.

Члены Конгресса, СМИ и общественность все чаще спрашивают о стоимости этой операции, и сейчас распространяется широкий спектр оценок.

Впрочем, согласно данным анализа, первые 100 часов операции оцениваются в 3,7 миллиарда долларов, или 891,4 миллиона долларов ежедневно. Некоторые из этих расходов уже заложены в бюджет, но большинство (3,5 миллиарда долларов) - нет.

"Переход американских вооруженных сил на более дешевые боеприпасы и резкое сокращение запусков иранских беспилотников и ракет приведут к снижению расходов. Однако будущие расходы будут зависеть в основном от интенсивности операций и эффективности иранских ответных мер", - говорится на сайте центра.