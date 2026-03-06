Аналітики озвучили вартість одного дня операції США проти Ірану: цифри вражають

За день операції США Epic Fury ("Епічна лють"), спрямованої проти іранського режиму, Вашингтон витрачає близько 900 мільйонів доларів. Більшість коштів, які йдуть на військові дії, не передбачені бюджетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналіз Центру стратегічних та міжнародних досліджень CSIS.

Як зазначили аналітики CSIS, 5 березня, коли розпочався шостий день операції "Епічна лють", американський президент Дональд Трамп і міністр оборони США Піт Хегсет натякнули на те, що конфлікт може тривати тижнями.

Члени Конгресу, ЗМІ та громадськість дедалі частіше запитують про вартість цієї операції, і зараз поширюється широкий спектр оцінок.

Втім, згідно з даними аналізу, перші 100 годин операції оцінюються в 3,7 мільярда доларів, або 891,4 мільйона доларів щодня. Деякі з цих витрат вже закладені в бюджет, але більшість (3,5 мільярда доларів) - ні.

"Перехід американських збройних сил на дешевші боєприпаси та різке скорочення запусків іранських безпілотників та ракет призведуть до зниження витрат. Однак майбутні витрати залежатимуть здебільшого від інтенсивності операцій та ефективності іранських заходів у відповідь", - йдеться на сайті центру.