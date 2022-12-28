Аналитики ISW назвали тактику Кремля по принуждению Украины к переговорам

Кремль продолжит концентрировать свое недовольство за рубежом и игнорировать Украину как суверенное государство, поддерживая текущие информационные операции, направленные на то, чтобы заставить Запад пойти на уступки и оказать давление на Киев для переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Кремль обычно изображает Украину пешкой Запада, лишенной какого-либо фактического суверенитета, чтобы лишить украинских чиновников права участвовать в будущих прямых переговорах и вместо этого представить переговоры с Россией как обязанность западных официальных лиц.

Кремль обычно подчеркивает свое недовольство Западом по поводу войны в Украине, а не самой Украиной, чтобы извлечь выгоду и создать динамику, в которой западные официальные лица чувствуют себя вынужденными идти на упреждающие уступки, чтобы заманить Россию за стол переговоров, отмечают эксперты.

По их мнению, Кремль будет постоянно изображать украинских чиновников как ненужно затягивающих войну, в то же время повторяя свои военные цели, пытаясь повлиять на западных чиновников, чтобы они заставили Украину вести переговоры на более выгодных для России условиях.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль будет продолжать искать военное решение войны до тех пор, пока США не примут его требования и не заставят Украину сделать то же самое.

Лавров заявил, что Россия не может работать над какими-либо договоренностями с Западом из-за предполагаемых провокационных действий.

Кремль, скорее всего, продолжит информационные операции, чтобы заставить

Запад пойти на упреждающие уступки и заставить Украину вести переговоры.

Кремль все активнее интегрирует избранных военкоров в свои информационные кампании, вероятно, в попытке восстановить доминирующее положение в информационном пространстве.

Украинские силы, вероятно, добились больших успехов на северо-востоке Украины, чем ранее оценивала ISW.

Российские силы могут приближаться к кульминации в районе Бахмута на фоне продолжающихся российских наступательных операций там и в районе Авдеевка-Донецк.

Российские силы продолжают свои усилия по укреплению на юге Украины.

Кремль продолжает свои усилия по публичному наказанию дезертиров и саботажников.

Российские власти активизируют усилия по депортации детей с оккупированных территорий в Россию.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин постоянно использует призывы к переговорному процессу, чтобы изолировать Украину от поддержки западных партнеров.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия может пойти на фальшивый мир с Украиной для того, чтобы подготовить новое нападение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.