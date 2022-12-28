Аналітики ISW назвали тактику Кремля щодо примусу України до переговорів

Кремль продовжить концентрувати своє невдоволення за кордоном та ігнорувати Україну як суверенну державу, підтримуючи поточні інформаційні операції, спрямовані на те, щоб змусити Захід піти на поступки та чинити тиск на Київ для переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Кремль зазвичай зображує Україну пішки Заходу, позбавленої будь-якого фактичного суверенітету, щоб позбавити українських чиновників права брати участь у майбутніх прямих переговорах і натомість подати переговори з Росією як обов'язок західних офіційних осіб.

Кремль зазвичай наголошує на своєму невдоволенні Заходом з приводу війни в Україні, а не самою Україною, щоб отримати вигоду і створити динаміку, в якій західні офіційні особи почуваються вимушеними йти на попереджувальні поступки, щоб заманити Росію за стіл переговорів, зазначають експерти.

На їхню думку, Кремль постійно зображатиме українських чиновників як тих, хто непотрібно затягує війну, водночас повторюючи свої військові цілі, намагаючись вплинути на західних чиновників, щоб вони змусили Україну вести переговори на більш вигідних для Росії умовах.

Ключові висновки аналітиків ISW

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль продовжуватиме шукати військового рішення війни доти, доки США не приймуть його вимоги і не змусять Україну зробити те саме.

Лавров заявив, що Росія не може працювати над будь-якими домовленостями із Заходом через передбачувані провокаційні дії.

Кремль, швидше за все, продовжить інформаційні операції, щоб змусити

Захід піти на попереджувальні поступки та змусити Україну вести переговори.

Кремль дедалі активніше інтегрує обраних військкорів у свої інформаційні кампанії, ймовірно, у спробі відновити домінуюче становище в інформаційному просторі.

Українські сили, ймовірно, досягли більших успіхів на північному сході України, ніж раніше оцінювала ISW.

Російські сили можуть наближатися до кульмінації в районі Бахмута на тлі російських наступальних операцій, що продовжуються, там і в районі Авдіївка-Донецьк.

Російські сили продовжують свої зусилля щодо зміцнення на півдні України.

Кремль продовжує свої зусилля щодо публічного покарання дезертирів та саботажників.

Російська влада активізує зусилля щодо депортації дітей з окупованих територій до Росії.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін постійно використовує заклики до переговорного процесу, щоб ізолювати Україну від підтримки західних партнерів.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Росія може піти на фальшивий світ з Україною для того, щоб підготувати новий напад.

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