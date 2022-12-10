Зачем Путин постоянно призывает Украину к переговорам: в ISW озвучили ответ

Президент РФ Владимир Путин постоянно использует призывы к переговорному процессу, чтобы изолировать Украину от поддержки западных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российский диктатор стремится использовать любое прекращение огня и окно для диалога, чтобы дать своим военным время для восстановления сил, таким образом лишив Украину инициативы.

"Однако соглашение о прекращении огня, которое достигнется достаточно быстро, чтобы позволить войскам РФ отдохнуть и перевооружиться этой зимой, крайне маловероятно", - указывают в ISW.

Специалисты подчеркнули, что для переговоров о длительном прекращении огня на всем театре боевых действий нужно время, а Россия и Украина находятся очень далеко друг от друга для любого такого соглашения.

"Более вероятно, что Путин разжигает дискуссии о прекращении огня прежде всего как часть информационной операции, направленной на усиление раскола между Украиной и ее сторонниками, изображая Киев не желающим разговаривать", - добавили в Институте изучения войны.

Ключевые выводы ISW: