Зачем Путин постоянно призывает Украину к переговорам: в ISW озвучили ответ
Президент РФ Владимир Путин постоянно использует призывы к переговорному процессу, чтобы изолировать Украину от поддержки западных партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что российский диктатор стремится использовать любое прекращение огня и окно для диалога, чтобы дать своим военным время для восстановления сил, таким образом лишив Украину инициативы.
"Однако соглашение о прекращении огня, которое достигнется достаточно быстро, чтобы позволить войскам РФ отдохнуть и перевооружиться этой зимой, крайне маловероятно", - указывают в ISW.
Специалисты подчеркнули, что для переговоров о длительном прекращении огня на всем театре боевых действий нужно время, а Россия и Украина находятся очень далеко друг от друга для любого такого соглашения.
"Более вероятно, что Путин разжигает дискуссии о прекращении огня прежде всего как часть информационной операции, направленной на усиление раскола между Украиной и ее сторонниками, изображая Киев не желающим разговаривать", - добавили в Институте изучения войны.
Ключевые выводы ISW:
- Позиция Путина в российском информационном пространстве продолжает колебаться между поддержкой российского министерства обороны (МО) и поддержкой националистического и провоенного сообщества милблогеров.
- Независимое расследование из открытых источников, проведенное российской службой Би-Би-Си и независимым российским изданием "Медиазона", выявило, что члены российских национальных республик отправляются в Украину непропорционально чаще, чем этнически российские области, но этнические россияне погибают пропорционально их представительству в населении РФ.
- Российские чиновники усилили действующее законодательство, чтобы подавить внутреннее инакомыслие.
- Высокопоставленные чиновники США заявили, что Россия оказывает беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирану в обмен на системы вооружений иранского производства.
- Российские войска создали оборонительные рубежи у Сватового, а украинские войска вели наземные наступления близ Кременной.
- Российские войска продолжили наземные атаки вблизи Бахмута и Авдеевки.
- Возможно, российские войска заняли позиции на острове к западу от Херсона в реке Днепр.
- Кампания украинских войск по блокированию российских военных активов и логистических центров на юге Украины, вероятно, ухудшила российские силы, их линии материально-технического обеспечения и моральный дух РФ в целом.
- Путин удвоил заявления о том, что Россия не будет проводить вторую волну мобилизации на фоне постоянной обеспокоенности российского общества.
- Оккупанты продолжали усиливать физический, правовой и социальный контроль над захваченными территориями.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия может пойти на фальшивый мир с Украиной для того, чтобы подготовить новое нападение.
Также мы писали, что, по словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, попытки западных стран убедить Киев вести переговоры с Москвой после серии крупных военных побед украинцев равносильны призывам к капитуляции.
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