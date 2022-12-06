Блинкен допустил, что РФ может пойти на фальшивый мир с Украиной для нового наступления

Россияне могут инициировать фальшивый мир с Украиной, если их нынешние планы провалятся. Таким образом они могут подготовиться к новому наступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена WSJ CEO Council Summit.

По его словам, война России против Украины почти наверняка закончится переговорами, но важно будет достичь справедливого, а не фальшивого мира, к которому может прибегнуть страна-агрессор.

Блинкен считает, что такой сценарий возможен, если планы России заставить украинский народ опустить руки провалятся.

"Можно себе представить, что россияне попытаются найти выход, который был бы фальшивым выходом, под которым я подразумеваю: о, давайте прекратим огонь, давайте просто заморозим все на месте, получим замороженный конфликт, никогда не будем вести переговоры о территории, которую они захватили и продолжают удерживать; отдохнем, переоснастимся, перегруппируемся, снова нападем", - детализировал госсекретарь.