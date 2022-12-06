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Блинкен допустил, что РФ может пойти на фальшивый мир с Украиной для нового наступления

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 06 декабря 2022 16:49
Блинкен допустил, что РФ может пойти на фальшивый мир с Украиной для нового наступления Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне могут инициировать фальшивый мир с Украиной, если их нынешние планы провалятся. Таким образом они могут подготовиться к новому наступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена WSJ CEO Council Summit.

По его словам, война России против Украины почти наверняка закончится переговорами, но важно будет достичь справедливого, а не фальшивого мира, к которому может прибегнуть страна-агрессор.

Блинкен считает, что такой сценарий возможен, если планы России заставить украинский народ опустить руки провалятся.

"Можно себе представить, что россияне попытаются найти выход, который был бы фальшивым выходом, под которым я подразумеваю: о, давайте прекратим огонь, давайте просто заморозим все на месте, получим замороженный конфликт, никогда не будем вести переговоры о территории, которую они захватили и продолжают удерживать; отдохнем, переоснастимся, перегруппируемся, снова нападем", - детализировал госсекретарь.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что власти России при помощи переговоров с Украиной хотят не мира, а сохранить украденное.

Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, наша страна готова вести переговоры с РФ, однако с тем, кто сможет признать, что Россия стала оккупантом и действительно готов к миру.

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