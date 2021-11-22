Аналітик розповів, як новини про можливу агресію РФ впливають на ціну українських облігацій

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ ".

"Якщо говорити про міжнародні облігації України, то за останній тиждень вони непогано обвалилися на новинах про можливу російську агресію проти нашої країни. Ця тема зараз активно обговорюється в іноземних ЗМІ. І, швидше за все, саме ці події будуть визначати попит, як на міжнародні облігації, так і внутрішні", - вважає Паращій.

Як наголошується в публікації, подібна ситуація вже була у квітні, коли Росія брязкала зброєю біля кордонів України. Через таку поведінку агресора нерезиденти виходили з держоблігацій, побоюючись військового конфлікту в країні, що неминуче позначилося б і на економіці. Ефект на початку року відчув і валютний ринок: особливої паніки не було, але загроза нападу РФ не дала гривні зміцнюватися, хоча суто економічні причини для цього були.