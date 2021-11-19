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НБУ за тиждень продав 100 млн доларів, щоб стримати падіння гривні

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Україна, П'ятниця 19 листопада 2021 17:42
НБУ за тиждень продав 100 млн доларів, щоб стримати падіння гривні Фото: НБУ відновив продаж валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 15-18 листопада 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 5,00 млн доларів і продав 108,00 млн доларів. Негативне сальдо склало 103,00 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, центробанк відновив продаж валюти. Тим не менш, курс долара за тиждень виріс на 1,8% до 26,56 гривень - максимуму за 1,5 місяці.

Всього з початку 2021 року НБУ купив на міжбанку 3 606,70 млн доларів і продав 354,60 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 3 252,10 млн доларів.

НБУ за тиждень продав 100 млн доларів, щоб стримати падіння гривні

Нагадаємо, Національний банк України знизив планові обсяги щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів з 20 до 5 млн доларів. Новий норматив діятиме з 1 серпня до кінця 2021 року.

Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку цього року покращилася, а ринок стає все більш ліквідним. Відповідно, збільшується його здатність до самозбалансування і зменшується участь НБУ.

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