НБУ за тиждень продав 100 млн доларів, щоб стримати падіння гривні

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 15-18 листопада 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 5,00 млн доларів і продав 108,00 млн доларів. Негативне сальдо склало 103,00 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, центробанк відновив продаж валюти. Тим не менш, курс долара за тиждень виріс на 1,8% до 26,56 гривень - максимуму за 1,5 місяці.

Всього з початку 2021 року НБУ купив на міжбанку 3 606,70 млн доларів і продав 354,60 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 3 252,10 млн доларів.