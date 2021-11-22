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Аналитик рассказал, как новости о возможной агрессии РФ влияют на цену украинских облигаций

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Украина, Понедельник 22 ноября 2021 13:55
Аналитик рассказал, как новости о возможной агрессии РФ влияют на цену украинских облигаций Фото: цены на украинские еврооблигации упали из-за угрозы вторжения России (РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Цены на украинские облигации, которые торгуются на международных рынках, снизились в последнее время. Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий считает, что этому способствовали новости о возможном российском вторжении.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ".

"Если говорить о международных облигациях Украины, то за последнюю неделю они неплохо обвалились на новостях о возможной российской агрессии против нашей страны. Эта тема сейчас активно обсуждается в иностранных СМИ. И, скорее всего, именно эти события будут определять спрос, как на международные облигации, так и внутренние", - считает Паращий.

Как отмечается в публикации, подобная ситуация уже была в апреле, когда Россия бряцала оружием у границ Украины. Из-за такого поведения агрессора нерезиденты выходили из гособлигаций, опасаясь военного конфликта в стране, что неминуемо сказалось бы и на экономике. Эффект в начале года ощутил и валютный рынок: особой паники не было, но угроза нападения РФ не дала гривне укрепляться, хотя сугубо экономические причины для этого были.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 15-18 ноября 2021 года продал на межбанковском валютном рынке 103,00 млн долларов, чтобы сдержать падение гривны. Тем не менее, курс доллара за неделю вырос на 1,8% до 26,56 гривен - максимума за 1,5 месяца.

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