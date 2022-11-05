Аналитик ISW оценила возможность использования Россией ядерного оружия

Угрожая ядерным оружием, президент РФ Владимир Путин пытается запугать Запад, но действия российского диктатора наверняка все же предвидеть сложно. При этом эти угрозы не являются чем-то новым в риторике Кремля, а созданы, по большей части, для внутренней аудитории.

"Мы не можем предвидеть действия Путина. Но с учетом усилий Путина по мобилизации, его попыток продвинуться на Бахмутском направлении, выглядит так, что он фокусируется на использовании конвенционных вооружений. В другом случае, если будет применено тактическое ядерное оружие, надо понимать, что тогда российские войска не смогут продвинуться на пораженную этим оружием территорию. Я полагаю, его риторика опять-таки направлена на запугивание Запада прямо сейчас. Западные медиа хватаются за какие-то мелочи в его выступлениях", - считает она.

Степаненко напомнила, что в угрозах Путина об использовании ядерного оружия нет ничего нового.

"Мы видели, как Путин 20 лет озвучивает ядерные угрозы. Они всегда очень непрямые. Он не говорит конкретно, что Россия будет это делать, но напоминает, что у него есть на это власть. Также это используется и во внутриполитических целях. Соловьев и другие российские телепропагандисты повторяют это. В прошлом мы слышали дикие заявления от Жириновского, который говорил об уничтожении самих США. Это своего рода путеводитель, которому следуют россияне", - уточнила аналитик.

Комментируя реакцию Запада на угрозы российского диктатора, Степаненко напомнила, что у НАТО есть пункт, который касается ядерного сдерживания.

"Я думаю, Путин понимает, что ядерное сдерживание - это инструмент и для него, и для Запада", - констатировала эксперт.

Такая же ситуация, по мнению Степаненко, и с выдуманной РФ "грязной бомбой", в создании которой Кремль пытался обвинять Украину.

"Я не видела ничего нового с пресс-релиза российского Минобороны, в котором было шесть пунктов "обвинений". Россияне делали похожие вещи и в прошлом. Еще до полномасштабного вторжения они говорили, что Украина и США создали биолаборатории, потом, в марте, говорили о применении Украиной радиологического оружия. Это один из способов, которыми России продолжает свою риторику для внутренней аудитории", - заверила аналитик.