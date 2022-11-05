Аналітик ISW оцінила можливість використання Росією ядерної зброї

Погрожуючи ядерною зброєю, президент РФ Володимир Путін намагається залякати Захід, але дії російського диктатора напевно все ж таки передбачити складно. При цьому ці погрози не є чимось новим у риториці Кремля, а створені здебільшого для внутрішньої аудиторії.

"Ми не можемо передбачати дії Путіна. Але з урахуванням зусиль Путіна щодо мобілізації, його спроб просунутися на Бахмутському напрямку виглядає так, що він фокусується на використанні конвенційних озброєнь. В іншому випадку, якщо буде застосовано тактичну ядерну зброю, треба розуміти, що тоді російські війська не зможуть просунутися на вражену цією зброєю територію. Я вважаю, що його риторика знову таки спрямована на залякування Заходу прямо зараз. Західні медіа хапаються за якісь дрібниці в його виступах", - вважає вона.

Степаненко нагадала, що у погрозах Путіна щодо використання ядерної зброї немає нічого нового.

"Ми бачили, як Путін 20 років озвучує ядерні загрози. Вони завжди дуже непрямі. Він не каже конкретно, що Росія це робитиме, але нагадує, що в нього є на це влада. Також це використовується і у внутрішньополітичних цілях. Соловйов та інші російські телепропагандисти повторюють це. У минулому ми чули дикі заяви від Жириновського, який говорив про знищення самих США. Це свого роду путівник, яким йдуть росіяни", - уточнила аналітик.

Коментуючи реакцію Заходу на погрози російського диктатора, Степаненко нагадала, що НАТО має пункт, який стосується ядерного стримування.

"Я думаю, Путін розуміє, що ядерне стримування - це інструмент і для нього, і для Заходу", - констатувала експерт.

Така сама ситуація, на думку Степаненко, і з вигаданою РФ "брудною бомбою", у створенні якої Кремль намагався звинувачувати Україну.

"Я не бачила нічого нового з прес-релізу російського Міноборони, в якому було шість пунктів "звинувачень". Росіяни робили схожі речі й у минулому. Ще до повномасштабного вторгнення вони говорили, що Україна та США створили біолабораторії, потім, у березні, говорили про застосування Україною радіологічної зброї. Це один із способів, якими Росії продовжує свою риторику для внутрішньої аудиторії", - запевнила аналітик.