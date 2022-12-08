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АГУ видит в решении суда по Атрошенко политическую составляющую

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Четверг 08 декабря 2022 18:51
АГУ видит в решении суда по Атрошенко политическую составляющую Фото: Владислав Атрошенко (facebook.com)
Автор: Юлия Бойко

Отстранение мэра областного центра от должности по решению суда - беспрецедентный случай в истории независимой Украины, который носит политический характер и несет угрозу местному самоуправлению, демократии и правам всех граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление правления Ассоциации городов Украины.

"Впервые в Украине мэра города, областного центра, лишили права занимать его должность. При этом сделал это судья районного суда другой области, в День местного самоуправления. Это беспрецедентный случай в истории независимой Украины, в истории украинского самоуправления. Применение норм о конфликте интересов относительно событий февраля-марта этого года носит политический характер и нивелирует значение антикоррупционного законодательства. Ибо именно его избирательно применили в качестве основания для лишения прав мэра и его избирателей. Считаем, что такое избирательное правосудие несет угрозу не только местному самоуправлению, но и демократии и правам всех граждан Украины", - говорится в заявлении.

АГУ подчеркивает, что Чернигов стал городом-Героем именно под руководством Владислава Атрошенко.

"Владислава Атрошенко, мэра Чернигова, который стал городом-Героем под его руководством, лишили права занимать должность, на которую его избрала громада, права восстанавливать освобожденный город! За то, что он остался защищать свою громаду и свой город, а не лично повез спасать свою семью. Семья мэра как главы общины является важной целью врага для создания давления на голову и общины города. Поэтому мэр обязан был отправить свою семью, чтобы сосредоточиться на защите города и общины. За его работу, защиту города президент наградил Атрошенко орденом "За мужество". А теперь его лишили права занимать определенные должности", - отмечается в заявлении.

В АГУ также подчеркивают: сегодня именно руководители общин ответственны за жизнеобеспечение городов и поселков для защиты их жителей. И в это время происходят попытки притеснения местного самоуправления, нарушения демократических прав граждан.

"Сегодня время совместной работы всех, независимо от политической принадлежности, симпатий и прочего. Только слаженной работой, скоординированными усилиями власти на всех уровнях, граждан, волонтеров, бизнеса Украина выстоит и победит. Надеемся, что апелляционная инстанция учтет все обстоятельства дела и рассмотрит объективно, избежав политического давления во время его рассмотрения", - отмечает АГУ.

Напомним, Яворовский районный суд Львова лишил мэра Чернигова Владислава Атрошенко права занимать должность городского головы в течение года.

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