АМУ вбачає в рішенні суду щодо Атрошенка політичну складову

Відсторонення мера обласного центру від посади за рішенням суду - безпрецедентний випадок в історії незалежної Україні, який має політичний характер і несе загрозу місцевому самоврядуванню, демократії та правам всіх громадян України.

"Уперше в Україні мера міста, обласного центру, позбавили права обіймати його посаду. Причому зробив це суддя районного суду іншої області, в День місцевого самоврядування. Це - безпрецедентний випадок в історії незалежної Україні, в історії українського самоврядування. Застосування норм про конфлікт інтересів щодо подій лютого-березня цього року носить політичний характер і нівелює значення антикорупційного законодавства. Бо саме його вибірково застосували як підставу для позбавлення прав мера та його виборців. Вважаємо, що таке вибіркове "правосуддя" несе загрозу не тільки місцевому самоврядуванню, але й демократії та правам всіх громадян України", - йдеться у заяві.

АМУ підкреслює, що Чернігів став містом-Героєм саме під керівництвом Владислава Атрошенка.

"Владислава Атрошенка, мера Чернігова, який став містом-Героєм під його керівництвом, позбавили права обіймати посаду, на яку його обрала громада, права відбудовувати звільнене місто! За те, що він залишився захищати свою громаду і своє місто, а не особисто повіз рятувати свою сім’ю. Сім’я мера, як очільника громади, є важливою ціллю ворога для створення тиску на голову та громаду міста. Тому мер був зобов’язаний відправити свою родину, щоб зосередитися на захисті міста та громади. За його роботу, захист міста, президент нагородив Владислава Атрошенка орденом "За мужність". А тепер його позбавили права "займати певні посади", - зазначається у заяві.

В АМУ також наголошують: сьогодні саме очільники громад відповідальні за життєзабезпечення міст та селищ, для захисту їх мешканців. І в цей час відбуваються спроби утисків місцевого самоврядування, порушення демократичних прав громадян.

"Сьогодні час спільної роботи всіх, незалежно від політичної приналежності, симпатій та іншого. Тільки злагодженою роботою, скоординованими зусиллями влади на всіх рівнях, громадян, волонтерів, бізнесу, Україна вистоїть і переможе. Сподіваємось, що апеляційна інстанція врахує всі обставини справи та розгляне її об`єктивно, уникнувши політичного тиску під час її розгляду", - наголошує АМУ.