"Позорно для Европы". Что известно о нападении на израильских фанатов в Амстердаме

Нападение произошло в нескольких местах Амстердама после того, как местный "Аякс" принимал "Маккаби" из Тель-Авива в рамках четвертого тура Лиги Европы. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу амстердамцев. Но то, что случилось позже, не было похоже на столкновение с участием обычных футбольных фанатов.

Как заявила мэр Фемке Халсема, болельщиков атаковали в нескольких районах, их оскорбляли и забрасывали фейерверками. Кроме того, нападавшие специально выискивали израильских фанатов. В результате пострадали несколько человек, несмотря на то, что в городе было обеспечено массовое присутствие полиции.

В совместном заявлении мэра, полиции и главного прокурора Амстердама говорится, что насилие превысило все мыслимые и немыслимые границы. А правоохранители буквально отбивали израильских болельщиков и сопровождали их в отели.

"Нет оправдания антисемитскому поведению, проявленному вчера ночью", - говорится в заявлении.

