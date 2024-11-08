"Позорно для Европы". Что известно о нападении на израильских фанатов в Амстердаме

В ночь на 8 ноября в Амстердаме (Нидерланды) подверглись нападению израильские футбольные фанаты. Израиль реагирует возмущением и даже планировал спасательную операцию с участием военных, местные власти обещают наказать виновных.

РБК-Украина собрало все, что известно о произошедшем.

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Лозунги, атаки и избиение израильтян: что произошло в Амстердаме

Нападение произошло в нескольких местах Амстердама после того, как местный "Аякс" принимал "Маккаби" из Тель-Авива в рамках четвертого тура Лиги Европы. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу амстердамцев. Но то, что случилось позже, не было похоже на столкновение с участием обычных футбольных фанатов.

Как заявила мэр Фемке Халсема, болельщиков атаковали в нескольких районах, их оскорбляли и забрасывали фейерверками. Кроме того, нападавшие специально выискивали израильских фанатов. В результате пострадали несколько человек, несмотря на то, что в городе было обеспечено массовое присутствие полиции.

В совместном заявлении мэра, полиции и главного прокурора Амстердама говорится, что насилие превысило все мыслимые и немыслимые границы. А правоохранители буквально отбивали израильских болельщиков и сопровождали их в отели.

"Нет оправдания антисемитскому поведению, проявленному вчера ночью", - говорится в заявлении.

Some horrifying "just anti-Zionism" in Amsterdam tonight as Israeli soccer fans are lynched by huge pro-Palestine mobs. Where are the police?! pic.twitter.com/HMwQgCwJMi — Eitan Fischberger (@EFischberger) November 8, 2024

О количестве пострадавших поступают разные сведения - от сотни до 10-12. Местные больницы подтвердили информацию о семи пациентах, которых отпустили после первой помощи. Несколько человек подверглись нападению в одной из гостиниц.

Видео нападений активно циркулируют в социальных сетях. Посольство Израиля в США опубликовало ролик с лежащим на земле мужчиной, которого избивали ногами. На другом видно, как группа неизвестных выбегает из фургона, догоняет жертву и заставляет кричать "Свободу Палестине". Мужчина предлагает деньги и просит оставить его в покое.

Согласно сообщению посольства, сотни фанатов "Маккаби Тель-Авив" попали в засаду, когда покидали стадион. На других видео израильтян тоже преследуют с криками "Свободу Палестине" и требуют повторять лозунг.

Как пишет The Times of Israel, израильские фанаты якобы могли спровоцировать арабов и палестинцев в Амстердаме. По данным издания, они выкрикивали оскорбления в адрес арабов и портили палестинские флаги.

Неспокойно было и накануне матча. Еще в среду было зафиксировано несколько инцидентов. Среди прочего, был снят палестинский флаг с фасада дома на улице Рокин, кроме того, нападению подвергся водитель такси. В четверг днем были беспорядки на площади Дам, где собрались фанаты "Маккаби".

Полиции пришлось остановить колонну пропалестинских демонстрантов, которые направлялись на стадион "Аякса". Тогда были задержаны более сорока человек.

Фото: перед ночными инцидентами проводились фанатские акции в Амстердаме (Getty Images)

В общей сложности по состоянию на сейчас задержаны 62 участников беспорядков. МИД Израиля говорит о десяти пострадавших гражданах в Амстердаме. Сообщается, что еще три человека считаются пропавшими без вести. Их разыскивают сотрудники израильского консульства.

Среди пропавших без вести - 33-летний Гай Авидор, который приехал на матч из Лондона. На данный момент с ним нет связи. Как пишет газета "Маарив", была как минимум одна попытка похитить израильтянина, многие из них прятались в магазинах и зданиях.

Один из фанатов рассказал NOS, как после матча добирался на метро до центрального вокзала. По его словам, болельщиков было хорошо видно, поскольку многие были с шарфами и в футболках "Маккаби".

"На вокзале нас встретило много мусульман, которые пришли за нами и хотели с нами "воевать". Они нападали на нас и кричали "Свободу Палестину". Там была полиция и велела нам быстро идти в гостиницу, нам пришлось бежать", - отметил он.

Другие жалуются на то, что полиция оставила фанатов на произвол судьбы и не давала никаких указаний с того момента, как направила их в отели.

Израиль возмущен и вывозит своих граждан из Амстердама

Израиль серьезно отнесся к ситуации. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ему сообщили об очень жестоком инциденте против израильских граждан.

"Премьер регулярно получает обновления, он распорядился срочно отправить два спасательных самолета. Жестокие кадры нападения на наших граждан в Амстердаме не останутся без внимания. Нетаньяху требует, чтобы правительство Нидерландов и силы безопасности предприняли решительные действия против нападавших", - говорится в заявлении его канцелярии.

Министр обороны Исраэль Кац обратился к нидерландской стороне за помощью в доставке израильтян в более безопасные места.

Изначально к спасательной операции в сотрудничестве с властями Нидерландов хотели привлечь Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Сообщалось о планах развернуть эвакуационные рейсы с медицинскими и спасательными командами на борту. Позже это решение отменили. "Было решено, что нет необходимости отправлять профессиональную спасательную миссию", - отметил представитель Нетаньяху.

Вместо этого усилия сосредоточены на регулярных рейсах из Амстердама. В частности, пассажиры с обратными билетами смогут бесплатно воспользоваться рейсами авиакомпании "Эль-Аль". При этом не имеет значение, в какой компании были куплены билеты.

Фото: значительная часть населения Амстердама имеет арабское происхождение, на фото мужчина с марроканскими корнями в толпе фанатов "Маккаби" (x.com/leylahamed)

По словам министра внутренних дел Моше Арбеля, тех, кто потерял документы, без проблем допустят к посадке на самолеты.

Кроме того, вечером за гражданами вылетит еще один борт из Израиля. Как правило, "Эль-Аль" не выполняет рейсы в субботу, но пока на завтра запланированы дополнительные полеты.

В самой стране с ужасом реагируют на инциденты. "Это похоже на спланированный и организованный погром", - заявил бывший премьер-министр Нафтали Беннетт.

Президент Ицхак Герцог говорит об антисемитском погроме. А министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что фанаты подверглись нападению "из-за своего еврейства и потому, что они израильтяне".

Его ведомство просит граждан как можно скорее вернуться домой или временно оставаться в гостиничных номерах. Им рекомендуют избегать открытого ношения израильской или еврейской символики. Футбольный клуб "Маккаби Тель-Авив" выступил с аналогичным призывом.

Тем временем футбольные болельщики постепенно прибывают в амстердамский аэропорт "Схипхол". На месте много полиции и военных.

В свежем сообщении канцелярии премьера говорится, что Нетаньяху провел разговор с нидерландским коллегой Диком Схофом.

"Нетаньяху заявил, что он с большой серьезностью относится к антисемитскому нападению на израильских граждан, и потребовал усилить меры безопасности для нидерландской еврейской общины", - подчеркнули в канцелярии.

Шок и позор. Как на нападения реагируют Нидерланды и Европа

Лидер правопопулистской "Партии свободы" Герт Вилдерс заявил, что инцидент был похож на "охоту на евреев на улицах Амстердама".

"Жаль, что такое может случиться в Нидерландах. Совершенно неприемлемо. Осудить охоту на евреев в Амстердаме недостаточно. Преступники должны покинуть страну", - написал он в соцсети X.

По его словам, он уже больше 20 лет говорит о растущих антисемитских настроениях из-за массовой иммиграции и исламизации Нидерландов. Он также потребовал провести срочные дебаты с премьером Диком Схофом.

Глава правительства называет беспорядки неприемлемыми.

"Антисемитское насилие, которое может произойти в 2024 году, шокирует и требует осуждения. Люди должны чувствовать себя в безопасности. Тот факт, что это произошло в Нидерландах, вызывает позор. Всем в Нидерландах должно быть стыдно за это. Мне стыдно за это", - заявил он.

Как отметил премьер, виновные будут найдены и привлечены к ответственности. По его словам, Нетаньяху не злится, но очень обеспокоен.

Мэр Амстердама Фемка Халсема говорит, что масштабы инцидентов, количество пострадавших и задержанных уточняется. Полиция поддерживает контакты с правительством, посольством Израиля и местной еврейской общиной. В ближайшее время на улицы города выйдут усиленные наряды. "Кроме того, особое внимание будет уделяться дополнительной безопасности еврейских учреждений и объектов", - добавила она.

Также сообщается, что полиция расследует версию о том, что ключевую роль в нападениях могли сыграть амстердамские таксисты. Конкретные факты пока не установлены, но глава Центральной еврейской консультации Ханан Херцбергер выступал с прямыми обвинениями.

"Кажется, даже трафик приложений показывает, что они тщательно готовили этот погром. Они двигались группами и загоняли своих жертв в тупики", - сказал он.

Нападениями на израильских фанатов возмущена глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Я решительно осуждаю неприемлемые действия. Антисемитизму абсолютно нет места в Европе. Мы будем бороться со всеми этими формами ненависти", - заявила она.

В похожем ключе высказалась министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. "Картины из Амстердама ужасны и позорны для Европы. Всплеск насилия над евреями перешло все границы. Этому нет оправдания", - подчеркнула она.

Французские СМИ предупреждают о возросшей напряженности в их стране из-за войны Израиля в Секторе Газа. Франция - страна с самым большим еврейским и мусульманским меньшинством в Европе.

На следующей неделе в Париже пройдет матч со сборной Израиля. Сообщается, что к обеспечению порядка на "Стад де Франс" привлекут 2 000 полицейских. Как заявил министр внутренних дел Брюно Ретайо, переносить игру не будут. "Франция не отступит, потому что это означало бы дать дорогу угрозам и антисемитизму", - добавил он.

При подготовке текста использовались: заявления нидерландских и израильских политиков, публикации The Times of Israel, ad.nl и nos.nl.