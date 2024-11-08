Нападения на израильских фанатов в Амстердаме: Нидерланды запретили демонстрации
Власти Нидерландов на несколько дней запретили демонстрации. Такое решение было принято после того, как в Амстердаме на израильских футбольных фанатов клуба "Маккаби" напали антисемиты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет издание, власти Нидерландов запретили демонстрации на три дня. Также они разрешили полиции останавливать прохожих и проверять у них документы.
В свою очередь мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что на болельщиков "Маккаби" "нападали, оскорбляли и забрасывали фейерверками" по всему городу. Поэтому полиция вмешалась, чтобы помочь безопасно доставить их в отели.
При этом, по ее словам, нападавшим антисемитам удалось ускользнуть от полицейских.
"Мы видели много демонстраций, много бегущих людей. Это было очень, очень страшно", - рассказал Reuters Йони Погребеци, израильский футбольный болельщик, приехавший в Амстердам на матч.
Посольство Израиля в Нидерландах заявило, что толпы скандировали антиизраильские лозунги и публиковали видео насилия в социальных сетях.
"Накануне годовщины "Хрустальной ночи", когда евреи в нацистской Германии подверглись жестоким нападениям, мы с ужасом наблюдаем антисемитское насилие на улицах Европы", - добавили в посольстве.
Стоит заметить, что "Хрустальная ночь" - это еврейский погром в Германии во времена правления нацистов. Тогда был убит по меньшей мере 91 еврей. При этом у синагог, магазинов и зданий, которые принадлежали евреям, повыбивали окна.
Нападения в Амстердаме
Напомним, в ночь на 8 ноября антисемитские группы напали на израильтян, которые приехали поддержать футбольную команду "Маккаби".
В ответ власти Израиля решили прислать самолеты для возвращения болельщиков домой, а также резко раскритиковали такие погромы.
Более детально о нападениях - в материале РБК-Украина.
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