Нападение на футбольных фанатов в Амстердаме: Израиль отказался от отправки миссии ЦАХАЛа

Правительство Израиля решило не направлять в Нидерланды спасательную миссию после нападения на израильских футбольных фанатов в Амстердаме. По данным Тель-Авива, оно было организовано антиизраильскими группами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Армия Израиля также подтвердила, что, по указанию политического руководства, делегация ЦАХАЛа в Амстердам не поедет. Вместо этого Министерство обороны сосредоточит усилия на организации гражданских рейсов для безопасного возвращения израильтян домой.

В заявлении канцелярии премьер-министра сообщается, что решение принято после оценки ситуации и рекомендаций официальных лиц, которые сочли отправку профессиональной миссии нецелесообразной.

Нападение на израильских футбольных фанатов в Амстердаме

Накануне в Амстердаме на израильских футбольных болельщиков напали люди в масках, использовавшие палестинские флаги. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал отправить два самолета для эвакуации граждан.

Сообщается о десяти пострадавших израильтянах, а также о тех, кто пока не выходит на связь. Лидеры Израиля и Нидерландов осудили эти нападения, назвав их антисемитскими.

Также МИД Израиля выпустило рекомендации для всех граждан Израиля и призвало оставаться в своих отелях.

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