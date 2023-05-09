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Аморальный шаг по отношению к Украине. В МИД отреагировали на участие ряда стран в параде в Москве

Новина українською →
Украина, Вторник 09 мая 2023 15:32
Аморальный шаг по отношению к Украине. В МИД отреагировали на участие ряда стран в параде в Москве Фото: в МИД отреагировали на участие ряда стран в параде в Москве (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Участие лидеров ряда стран в мероприятии на Красной площади в Москве является аморальным и жестоким по отношению к Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили в Министерстве иностранных дел.

Во вторник, 9 мая, на Красной площади в Москве вместе с российским диктатором Владимиром Путиным присутствовали лидеры Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Во время своего выступления Путин пытался оправдать убийства украинцев, уничтожение украинских городов и сел, похищение украинских детей и репрессии против жителей захваченных украинских территорий.

"В ночь перед собранием РФ выпустила по Украине 25 крылатых ракет, в том числе 15 по Киеву, чтобы причинить еще больше смертей и нанести еще больше разрушений на украинской земле. Участникам была продемонстрирована российская военная техника, которая уже десятый год подряд участвует в неспровоцированной агрессивной войне России против Украины", - сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что рассматривают участие лидеров указанных иностранных государств в мероприятии наряду с военным преступником, как аморальный и недружественный шаг в отношении Украины, проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за свое выживание и свободу.

"Народы Центральной Азии и Кавказа сделали неоценимый вклад в победу над нацизмом 78 лет назад. Они не заслуживают судьбы быть использованными сейчас Кремлем для участия в фальшивом действе, которое не имеет ничего общего с подвигом победителей над нацизмом", - заявили в МИД.

Напомним, что сегодня в Москве на Красной площади прошел так называемый "парад Победы". В ходе которого российский диктатор Владимир Путин заявил, что война в Украине является катастрофой и ее якобы "начала не Россия".

Добавим, что секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на парад в Москве, также "победобесие" на Красной площади высмеял спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

Также нынешний так называемый "парад Победы" в Москве стал одним из самых маленьких в истории. Его открыл музейный танк Т-34, а авиации вообще не было в программе.

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