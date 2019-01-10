Amnesty International вимагає міжнародного розслідування вбивства Хашкаджі

Фото: Джамаль Хашкаджи (скрін відео)

Цю заяву підтримав і представник організації "Репортери без кордонів" в Туреччині Ерол Ондероглу

Представник турецького офісу міжнародної правозахисної організації Amnesty International Гексу Озахисхали заявив, що необхідно ініціювати міжнародне розслідування вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, тіло якого не виявлено досі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу".

Активісти Amnesty International вимагають справедливого розслідування вбивства Хашкаджі. Вони вважають, що розпочате владою Саудівської Аравії розслідування є нічим іншим, як спробою "пустити пил в очі".

"Необхідно почати міжнародне розслідування вбивства Хашкаджі, тіло якого не виявлено досі. Amnesty International ще раз закликає світову громадськість почати міжнародне розслідування вбивства Хашкаджі під егідою ООН. Ми вимагаємо справедливості для Джамаля Хашкаджі", - йдеться в заяві.

Цю заяву підтримав і представник організації "Репортери без кордонів" в Туреччині Ерол Ондероглу.

Раніше РБК-Україна писало, що Анкара співпрацює з іншими країнами, щоб розслідування загибелі Хашкаджі було проведено на рівні ООН.

Нагадаємо, Туреччина оголосила в розшук двох колишніх високопоставлених чиновників Саудівської Аравії, яких підозрюють у вбивстві саудівського журналіста Washington Post Джамаля Хашкаджі - екс-заступник глави розвідки Саудівської Аравії Ахмеда Асірі та екс-радника наслідного принца Сауда аль-Катані.

У свою чергу Німеччина заборонила в'їзд на територію Шенгенської зони 18 громадян Саудівської Аравії, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі.