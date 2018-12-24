Туреччина пообіцяла довести розслідування вбивства Хашкаджі до рівня ООН

Фото: Джамаль Хашкаджи (скріншот відео)

Заяву Чавушоглу зробив в ході прес-конференції зі своїм туніським колегою Хмайес Жинауі

Анкара співпрацює з іншими країнами, щоб розслідування загибелі саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджв було проведено на рівні ООН. Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Anadolu.

Заява Чавушоглу зробив в ході прес-конференції зі своїм туніським колегою Хмайес Жинауи.

Нагадаємо, управління Верховного комісара ООН з прав людини вважає недостатнім розслідування саудівської сторони у справі про вбивство журналіста Джамаля Хашкаджі.

Раніше повідомлялося, що Туреччина оголосила в розшук двох колишніх високопоставлених чиновників Саудівської Аравії, яких підозрюють у вбивстві саудівського журналіста Washington Post Джамаля Хашкаджі - екс-заступник глави розвідки Саудівської Аравії Ахмеда Асірі та екс-радника наслідного принца Сауда аль-Катані.