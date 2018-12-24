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Туреччина пообіцяла довести розслідування вбивства Хашкаджі до рівня ООН

Новини » Політика    24.12.2018 - 21:04
Туреччина пообіцяла довести розслідування вбивства Хашкаджі до рівня ООН
Фото: Джамаль Хашкаджи (скріншот відео)

Заяву Чавушоглу зробив в ході прес-конференції зі своїм туніським колегою Хмайес Жинауі

Анкара співпрацює з іншими країнами, щоб розслідування загибелі саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджв було проведено на рівні ООН. Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Anadolu.

Заява Чавушоглу зробив в ході прес-конференції зі своїм туніським колегою Хмайес Жинауи.

Нагадаємо, управління Верховного комісара ООН з прав людини вважає недостатнім розслідування саудівської сторони у справі про вбивство журналіста Джамаля Хашкаджі.

Раніше повідомлялося, що Туреччина оголосила в розшук двох колишніх високопоставлених чиновників Саудівської Аравії, яких підозрюють у вбивстві саудівського журналіста Washington Post Джамаля Хашкаджі - екс-заступник глави розвідки Саудівської Аравії Ахмеда Асірі та екс-радника наслідного принца Сауда аль-Катані.

РБК-Україна писало, що останні слова вбитого в генконсульстві Саудівської Аравії журналіста Washington Post Джамаля Хашкаджі "Я не можу дихати".

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Новини України Джамаль Хашкаджи
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