ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Amnesty International требует международного расследования убийства Хашкаджи

Новости » Политика    10.01.2019 - 17:54
Amnesty International требует международного расследования убийства Хашкаджи
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)

Это заявление поддержал и представитель организации "Репортеры без границ" в Турции Эрол Ондероглу

Представитель турецкого офиса международной правозащитной организации Amnesty International Гексу Озахысхалы заявил, что необходимо инициировать международное расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, тело которого не обнаружено до сих пор. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".

Активисты Amnesty International требуют справедливого расследования убийства Хашкаджи.  Они считают, что начатое властями Саудовской Аравии расследование является ничем иным, как попыткой "пустить пыль в глаза".

"Необходимо начать международное расследование убийства Хашкаджи, тело которого не обнаружено до сих пор. Amnesty International еще раз призывает мировую общественность начать международное расследование убийства Хашкаджи под эгидой ООН. Мы требуем справедливости для Джамаля Хашкаджи", - говорится в заявлении. 

Это заявление поддержал и представитель организации "Репортеры без границ" в Турции Эрол Ондероглу.

Ранее РБК-Украина писало, что Анкара сотрудничает с другими странами, чтобы расследование гибели Хашкаджи было проведено на уровне ООН.

Напомним, Турция объявила в розыск двух бывших высокопоставленных чиновников Саудовской Аравии, которых подозревают в убийстве саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи - экс-замглавы разведки Саудовской Аравии Ахмеда Асири и экс-советника наследного принца Сауда аль-Катани.

В свою очередь Германия запретила въезд на территорию Шенгенской зоны 18 гражданам Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.

Эрдоган назвал "серьезной ошибкой" условия США по курдам Консул Украины в Турции посетил выживших после крушения моряков
Новости Украины Amnesty InternationalДжамаль ХашкаджиТурцияСаудовская Аравия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь