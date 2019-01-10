Amnesty International требует международного расследования убийства Хашкаджи

Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)

Это заявление поддержал и представитель организации "Репортеры без границ" в Турции Эрол Ондероглу

Представитель турецкого офиса международной правозащитной организации Amnesty International Гексу Озахысхалы заявил, что необходимо инициировать международное расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, тело которого не обнаружено до сих пор. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".

Активисты Amnesty International требуют справедливого расследования убийства Хашкаджи. Они считают, что начатое властями Саудовской Аравии расследование является ничем иным, как попыткой "пустить пыль в глаза".

"Необходимо начать международное расследование убийства Хашкаджи, тело которого не обнаружено до сих пор. Amnesty International еще раз призывает мировую общественность начать международное расследование убийства Хашкаджи под эгидой ООН. Мы требуем справедливости для Джамаля Хашкаджи", - говорится в заявлении.

Это заявление поддержал и представитель организации "Репортеры без границ" в Турции Эрол Ондероглу.

Ранее РБК-Украина писало, что Анкара сотрудничает с другими странами, чтобы расследование гибели Хашкаджи было проведено на уровне ООН.

Напомним, Турция объявила в розыск двух бывших высокопоставленных чиновников Саудовской Аравии, которых подозревают в убийстве саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи - экс-замглавы разведки Саудовской Аравии Ахмеда Асири и экс-советника наследного принца Сауда аль-Катани.

В свою очередь Германия запретила въезд на территорию Шенгенской зоны 18 гражданам Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.