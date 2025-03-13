Американцы считают нестабильными действия Трампа в отношении экономики США, - соцопрос
Большинство американцев считают действия президента США Дональда Трампа в экономической сфере слишком нестабильными. Об этом свидетельствуют результаты последнего социологического опроса Reuters/Ipsos.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Респондентам задали вопрос "Являются ли шаги Трампа, приводящие к шатанию экономики, слишком непредсказуемыми?".
Около 57% американцев считают, что президент Дональд Трамп слишком непостоянен в своих действиях, направленных на оздоровление экономики США. В частности, это касается его агрессивной стратегии налогообложения импорта, которая напугала фондовый рынок.
Треть респондентов сказали, что действия Трампа не были слишком непредсказуемыми, а 11% не были уверены или не ответили. Примерно каждый третий республиканец сказал, что действия Трампа были слишком непредсказуемыми.
В то же время, пишет агентство, 79% республиканцев во время двухдневного опроса отметили, что согласны с утверждением, что действия Трампа в экономике "окупятся в долгосрочной перспективе". Это свидетельствует о том, что некоторые люди в партии президента не в восторге от его стиля правления, но согласны с сутью его политики. При этом 41% в целом - и только 5% среди демократов сказали, что политика Трампа в конце концов окупится.
Около 70% респондентов опроса - в том числе девять из 10 демократов и шесть из 10 республиканцев - заявили, что ожидают повышения тарифов, что сделает продукты и другие регулярные покупки дороже.
Около 61% респондентов в опросе заявили, что главным приоритетом Трампа должно быть сдерживание роста цен.
Опрос был проведен 11-12 марта. В нем приняли участие 1422 взрослых американца по всей стране. Погрешность для всех респондентов составляет 3 процентных пункта.
Дестабилизация экономики США
Последние кардинальные решения администрации президента США Дональда Трампа негативно повлияли на ситуацию в экономике страны.
Так, с 4 марта вступили в силу 25% пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики в США, которые администрация Трампа ввела еще в феврале. В ответ Канада ввела пошлины на американские товары на сумму 155 млрд долларов.
11 марта Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия из Канады и довел общую ставку до 50%. Оттава анонсировала аналогичные меры в ответ.
После таких намерений, Трамп отказался вводить 50% пошлину, однако в полночь 12 марта вступил в силу 25-процентный тариф на сталь и алюминий для Канады.
Страны Европейского Союза анонсировали собственные контрмеры против новых пошлин США на импорт металлов общим объемом 26 млрд евро.
Эта тарифная война обвалила ключевые индексы фондового рынка США.
О том, как обвал фондового рынка в США и необдуманные решения Трампа бьют по экономике страны, - читайте в нашем авторском материале.
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