Обвал фондового рынка в США: как необдуманные решения Трампа бьют по экономике

Непредсказуемые шаги администрации президента США Дональда Трампа создают проблемы для уже самой американской экономики. Фондовый рынок США уже отреагировал значительным падением индексов на очередную историю с пошлинами. О том, как решения Трампа влияют на настроения на Уолл-Стрит – в колонке главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко для РБК-Украина.

Непредсказуемость таможенной политики

На прошлой неделе новая череда противоречивых решений администрации США в торговой политике усилила свое деструктивное влияние на настроения инвесторов и вызвала очередную волну распродаж в большинстве сегментов финансовых рынков.

4 марта 25%-ные пошлины США на импортные товары из Канады и Мексики, а также дополнительные 10%-ные пошлины на китайские товары вступили в действие. Китай и Канада в свою очередь ответили введением дополнительных пошлин на товары из США, тогда как Мексика также заявила о планах сделать это в ближайшее время. Однако уже на следующий день Дональд Трамп освободил от новых пошлин канадскую и мексиканскую автомобильную продукцию. А еще через день президент США отложил введение новых пошлин на все товары обеих стран на один месяц. Впрочем, вместо облегчения, распродажи активов на рынках только усилились.

Негативные сигналы

Между тем продолжали поступать сигналы о дальнейшем охлаждении американской экономики. Данные о занятости в США за февраль показали, что количество новых рабочих мест оказалось меньше, чем ожидалось, тогда как уровень безработицы подрос до 4,1% с 4,0% в январе. В результате усилились ожидания большего снижения ставок, и в конце недели фьючерсные котировки предусматривали суммарное снижение ставок за 2025 год на 69 базовых пунктов по сравнению с 50 базовыми пунктами неделю назад. Впоследствии председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американская экономика находится в неплохой форме, и что центральный банк не будет спешить со снижением ставок. Поэтому настроения на рынках акций после начальной негативной реакции на данные занятости несколько улучшились.

Падение фондовых индексов

Впрочем, это не помешало ведущим фондовым индексам США показать худшее недельное падение с сентября прошлого года: S&P 500 упал на 3,1%, а Nasdaq 100 – на 3,3%. Стоимость казначейских облигаций США за неделю также снизилась, а доходности, соответственно, выросли: на 9 базовых пункта до 4,30% для десятилетних и на 1 базовый пункт до 4,00% для двухлетних инструментов. В целом же, по оценкам агентства Bloomberg, общее недельное падение стоимости фондов, инвестирующих в американские акции, а также в казначейские и корпоративные облигации, составило за неделю около 2% – худший показатель с октября 2023 года.

Влияние на товарные рынки

Ухудшенное восприятие рисков вновь усилило спрос на золото и другие драгоценные металлы, цены на которые снова оказались в лидерах роста на рынках сырья на прошлой неделе. В то же время больше всего за неделю снизились цены на энергоносители. Цены на нефть находились под давлением решения ОПЕК+ по постепенному увеличению добычи, а также под давлением общих ожиданий худшего глобального спроса. Цены на природный газ в Европе снова упали на фоне весеннего потепления и надежд на увеличение поставок российского газа в результате мирного урегулирования в Украине.

Дальнейшие тревожные ожидания

Поэтому, несмотря на очередное отложение повышения пошлин для Канады и Мексики, нервозность на рынках усиливается из-за беспорядочных и резких действий администрации Трампа. К тому же очередное повышение пошлин США на китайские товары остается в силе, и напряженность в отношениях между двумя странами растет.

Непредсказуемость действий США во внешней политике все больше ухудшает настроения не только инвесторов, но и бизнеса. Это в конечном итоге может навредить ведущим экономикам мира даже больше, чем сами повышения импортных пошлин.