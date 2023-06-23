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Байден подтвердил, что считает Си Цзиньпина диктатором и хочет встретиться с ним

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Пятница 23 июня 2023 02:37
Байден подтвердил, что считает Си Цзиньпина диктатором и хочет встретиться с ним Фото: президенты США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подтвердил, что считает лидера Китая Си Цзиньпина диктатором и выразил надежду на встречу с ним в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Байдена в Белом доме.

Американский лидер заявил, что истерия вокруг отношений США и Китая угасает, инцидент с воздушным шаром привел к определенному недоразумению, однако визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин был отличным.

Байден считает, что его слова о китайском лидере Си Цзиньпине не будут иметь "реальных последствий".

Заявление Байдена

Комментируя реакцию лидера Китая на сбивание американцами китайского разведывательного шара, президент США заявил, что Си Цзиньпин не знал, что шар был над территорией Соединенных Штатов.

"Он не знал, что она там была. Нет, я серьезно. Это то, что очень расстраивает диктаторов, когда они не знают, что произошло", - сказал Байден.

Реакция Китая

Министерство иностранных дел Китая выразило свой протест против высказываний со стороны США, заявив, что они провокационны.

Китайская сторона назвала такие обвинения "абсурдными и безответственными", поскольку они противоречат основным фактам и дипломатическим протоколам, а также нарушают политическое достоинство Китая.

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