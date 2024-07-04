Карлсону следует проверить источники в ФСБ. В ОП отреагировали на "анонс" интервью с Зеленским

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу спикера президента Украины Сергея Никифорова.

"Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет", - написал спикер президента.

Что предшествовало

Сегодня, 4 июля, Карлсон заявил, что якобы получил разрешение на интервью с президентом Украины. По его словам, попытки продолжались два года и особенно интенсивно - после зимнего интервью с диктатором Владимир Путиным.

Он добавил, что его инициатива связана с тем, чтобы дать американцам "необходимую информацию о конфликте".

Интервью Путина

6 февраля, во время поездки в Российскую Федерацию, Карлсон заявил о намерении взять интервью у главы Кремля.

Разговор с диктатором был обнародован уже 9 февраля. Как и ожидалось, Путин оправдывался относительно полномасштабного вторжения на территорию Украины. В частности он поделился "фантазиями" о том, что Польша якобы спровоцировала Адольфа Гитлера, поскольку якобы была "несговорчивой".

В частности позже Карлсон высмеял слова диктатора о так называемой "денацификации".

Подробнее о том, кто такой Такер Карлсон - в материале РБК-Украина.