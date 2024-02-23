Американский частный посадочный модуль успешно сел на Луну

Аппарат стартапа из Хьюстона приземлился на Луну в четверг, что сделало его первым частным космическим аппаратом, совершившим посадку на лунную поверхность невредимым.

Приземление произошло в 18.23 по времени восточного побережья США, однако ранее имело место короткое отключение связи, что сделало точный статус космического корабля не ясным.

"Сегодня впервые за более полувека США вернулись на Луну. Сегодня день, демонстрирующий силу и перспективность коммерческого партнерства NASA", - заявил администратор NASA Билл Нельсон во время веб-трансляции.

Так, это стал первым случаем, когда американский космический корабль прибыл туда целым с 1972 года после того, как NASA осуществило программу "Аполлон".

Your order was delivered… to the Moon! @Int_Machines ' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA учитель к Moon's surface. Эти инструменты будут использоваться для будущего человеческого exploration of the Moon under #Artemis . pic.twitter.com/sS0poiWxrU NASA (@NASA) 22 февраля 2024

В публикации отмечается, что этот успех положил конец серии неудач частных групп, стремящихся высадиться на Луну, и "является хорошим предвестием для целей Intuitive создать бизнес, перевозящий полезные грузы и экспериментирующий там".

Так, высадка может дать возможность увидеть вблизи южного полюса Луны, что предоставит NASA новую информацию, поскольку есть планы на высадку людей на поверхность земного спутника.

Старт 15 февраля лунного посадочного модуля Nova-C от Intuitive Machines под названием Odysseus на ракете SpaceX Falcon 9 из космического центра Кеннеди во Флориде (фото: NASA / Kim Shiflett)

Миссия США на Луну

Напомним, Штаты 8 января впервые за 50 лет произвели запуск ракеты с целью доставить спусковой аппарат на Луну. Однако стало известно, что у запущенного лунного посадочного модуля Peregrine возникли технические проблемы .

Ранее мы сообщали, что США намерены вернуться на Луну впервые с 1972 года.

А также перед этим показывали,как выглядит космический корабль, который отправит астронавтов на Луну .