Частная компания США попытается впервые за 50 лет совершить посадку на поверхности Луны
Соединенные штаты Америки впервые за 50 лет совершили запуск ракеты, которая доставит спусковой аппарат на Луну. Данную миссию планирует осуществить частная компания United Launch Alliance.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как отмечают в сообщении, после успешного запуска ракеты Vulcan Centaur к Луне следует посадочный модуль Peregrine 1 с научным оборудованием NASA.
"Это первый запуск новой мощной ракеты, созданной компанией Boeing-Lockheed United Launch Alliance, и попытка совершить первую за 50 лет мягкую посадку на Луну в США", - отмечают в издании.
Известно, что ракета стартовала с мыса Канаверал в США в 07:18 по Гринвичу и, как ожидается, приземлится на Луну 23 февраля.
В дальнейшем планируется, что луноход Peregrine 1 будет собирать данные о поверхности Луны перед запланированными предстоящими миссиями космонавтов.
Технологическое обеспечение
Peregrine 1 несет пять функциональных приборов НАСА и еще 15 других. Данные инструменты измерят уровень радиации, поверхностный и подповерхностный водяной лед, магнитное поле и разреженный слой газа, который называется экзосферой.
Ожидается, что полученные данные этих приборов помогут минимизировать риски и использовать природные ресурсы Луны, когда космические экспедиторы вернутся на ее поверхность.
Также на борту находятся первые латиноамериканские научные аппараты, следующие к поверхности Луны.
Отмечается, что в случае успеха миссии на поверхности спутника будут развернуты пять небольших луноходов, каждый весом менее 60 граммов и диаметром в 12 сантиметров. В частности, также имеет луноход на борту и Университет Карнеги-Меллона.
Послание с Земли на Луну
Также спусковой аппарат содержит ненаучную полезную нагрузку, в том числе физическую монету, "загруженную одним биткойном", и японскую "капсулу лунных мечтаний", содержащую 185 872 сообщения от детей со всего мира.
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