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Лунная миссия США почти сразу оказалась под угрозой провала

США, Вторник 09 января 2024 14:34
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Лунная миссия США почти сразу оказалась под угрозой провала Фото: лунная миссия США почти сразу оказалась под угрозой провала из-за поломки модуля (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Впервые за более чем 50 лет американский космический корабль должен был снова совершить посадку на Луну, однако миссия фактически сразу оказалась на грани срыва. У запущенного лунного посадочного модуля Peregrine возникли технические проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

Как стало известно, через 48 минут после старта посадочный модуль успешно отделился от ракеты-носителя, однако позже в центре управления полетом заметили "аномалию", из-за которой аппарат не мог корректно сориентироваться на Солнце и зарядить аккумулятор.

Отмечается, что неполадки в двигательной системе могут помешать мягкой посадке на Луну, запланированной на 23 февраля.

В конце концов, с помощью "импровизированного маневра" специалистам удалось наклонить посадочный модуль в нужном направлении, чтобы можно было подзарядить аккумулятор.

Однако в Astrobotic Technologies сообщили, что отказ двигательной системы привел к серьезной потере топлива.

В настоящее время команда работает над тем, чтобы стабилизировать потери и собрать как можно больше данных. Кроме того, в Astrobotic Technologies изучают, какие цели можно было бы выполнить в рамках этой миссии.

Миссия США на Луну

Напомним, Соединенные штаты Америки 8 января впервые за 50 лет произвели запуск ракеты с целью доставить спусковой аппарат на Луну.

Ранее мы сообщали, что США намерены вернуться на Луну впервые с 1972 года.

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