США намерены вернуться на Луну впервые с 1972 года

Спустя 50 лет после последней миссии "Аполлон", американская частная компания Astrobotic готовится вернуть США на Луну. Она объявила о предстоящем запуске космического аппарата Peregrine, который намечен на 24 декабря, с планами посадки на Луне.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание ScienceAlert , в котором публикуются статьи о научных исследованиях, открытиях и результатах.

Генеральный директор компании Astrobotic Джон Торнтон отметил, что на борту Peregrine не будет экипажа, но модуль будет оснащен специальными инструментами NASA для изучения лунной среды в преддверии пилотируемых миссий Artemis.

Запуск намечен с Флориды с помощью первой ракеты промышленной группы ULA под названием Vulcan Centaur. Затем зонду нужно несколько дней, чтобы достичь лунной орбиты, но перед попыткой приземления ему придется подождать до 25 января, чтобы условия освещения в целевом месте были подходящими.

Посадка будет производиться автономно, без участия человека, но будет контролироваться из центра управления компании Astrobotic.

Весной японский стартап Іspace уже пытался стать первой частной компанией, осуществившей высадку на Луне, но миссия закончилась крахом.