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Американский авианосец, базировавшийся у берегов Израиля, вернется в США

Фото: американский авианосец Gerald R. Ford (wikimedia)
Автор: Максим Шушко

Американский авианосец Gerald R. Ford вернется в Соединенные Штаты, завершив свою дислокацию в восточном Средиземноморье, которая началась для поддержки Израиля после нападения ХАМАС 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

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Помощь Израилю от США

Соединенные Штаты Америки с начала войны между Израилем и ХАМАСом поддерживают израильскую сторону. В частности, они направили несколько своих авианосцев и тысячи солдат к берегам Израиля в Средиземном море, чтобы не допустить вмешательства в конфликт других стран или группировок.

Также США ранее подтвердили отправку в Израиль двух систем "Железный купол", которые необходимы стране для защиты от ракетных ударов боевиков ХАМАС.

9 декабря США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о гуманитарном прекращении огня в Секторе Газа, поскольку считают, что это принесет только пользу палестинским боевикам ХАМАС.

В тот же день администрация президента США Джо Байдена воспользовалась чрезвычайными полномочиями, чтобы разрешить продажу Израилю около 14 000 танковых снарядов без рассмотрения этого вопроса Конгрессом.

 

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