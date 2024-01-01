Американський авіаносець, який базувався біля берегів Ізраїлю, повернеться до США

Американський авіаносець Gerald R. Ford повернеться до Сполучених Штатів, завершивши свою дислокацію в східному Середземномор’ї, яка розпочалася для підтримки Ізраїлю після нападу ХАМАС 7 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
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Сполучені Штати Америки від початку війни між Ізраїлем і ХАМАС підтримують ізраїльську сторону. Зокрема, вони направили кілька своїх авіаносців та тисячі солдатів до берегів Ізраїлю у Середземному морі, щоб не допустити втручання у конфлікт інших країн чи угруповань.
Також США раніше підтвердили відправку до Ізраїлю двох систем "Залізний купол", які необхідні країні для захисту від ракетних ударів бойовиків ХАМАС.
9 грудня США наклали вето на резолюцію Радбезу ООН про гуманітарне припинення вогню в Секторі Газа, оскільки вважають, що це принесе лише користь палестинським бойовикам ХАМАС.
Того ж дня адміністрація президента США Джо Байдена скористалася надзвичайним повноваженням, щоб дозволити продаж Ізраїлю близько 14 000 танкових снарядів без розгляду цього питання Конгресом.
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