Американский авианосец, базировавшийся у берегов Израиля, вернется в США

Американский авианосец Gerald R. Ford вернется в Соединенные Штаты, завершив свою дислокацию в восточном Средиземноморье, которая началась для поддержки Израиля после нападения ХАМАС 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

" Сразу после жестокой атаки ХАМАС на Израиль ударной группе USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group было приказано отправиться в восточное Средиземноморье, чтобы содействовать нашему региональному сдерживанию и обороне", - заявили в ВМС США.

Отмечается, что новейший авианосец военно-морских сил США Gerald R. Ford, размещающий более 4000 военнослужащих и восемь эскадрилий самолетов, стал мощным символом американской поддержки, подойдя к берегам Израиля после нападения палестинских боевиков.

Министр обороны США Ллойд Остин трижды продлевал срок его развертывания в надежде, что это присутствие удержит Иран и связанные с ним группы, в частности ливанскую "Хезболлу", от нападения на Израиль.

" Министерство обороны будет продолжать использовать свою позицию коллективных сил в регионе, чтобы сдержать любое государство или негосударственное образование от эскалации этого кризиса за пределы Газа", - добавили в ВМС США.

Утверждается, что авианосец Gerald R. Ford вернется на свою домашнюю базу в Виргинии.

Помощь Израилю от США

Соединенные Штаты Америки с начала войны между Израилем и ХАМАСом поддерживают израильскую сторону. В частности, они направили несколько своих авианосцев и тысячи солдат к берегам Израиля в Средиземном море, чтобы не допустить вмешательства в конфликт других стран или группировок.

Также США ранее подтвердили отправку в Израиль двух систем "Железный купол", которые необходимы стране для защиты от ракетных ударов боевиков ХАМАС.

9 декабря США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о гуманитарном прекращении огня в Секторе Газа, поскольку считают, что это принесет только пользу палестинским боевикам ХАМАС.

В тот же день администрация президента США Джо Байдена воспользовалась чрезвычайными полномочиями, чтобы разрешить продажу Израилю около 14 000 танковых снарядов без рассмотрения этого вопроса Конгрессом.