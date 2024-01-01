Американський авіаносець, який базувався біля берегів Ізраїлю, повернеться до США
Американський авіаносець Gerald R. Ford повернеться до Сполучених Штатів, завершивши свою дислокацію в східному Середземномор’ї, яка розпочалася для підтримки Ізраїлю після нападу ХАМАС 7 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Одразу після жорстокої атаки ХАМАС на Ізраїль ударній групі USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group було наказано відправитися в східне Середземномор’я, щоб сприяти нашому регіональному стримуванню та обороні", - заявили у ВМС США.
Зазначається, що найновіший авіаносець військово-морських сил США Gerald R. Ford, який розміщує понад 4000 військовослужбовців і вісім ескадрилій літаків, став потужним символом американської підтримки, підійшовши до берегів Ізраїлю після нападу палестинських бойовиків.
Міністр оборони США Ллойд Остін тричі подовжував термін його розгортання в надії, що ця присутність стримає Іран і пов’язані з ним групи, зокрема ліванську "Хезболлу", від нападу на Ізраїль.
"Міністерство оборони продовжуватиме використовувати свою позицію колективних сил у регіоні, щоб стримати будь-яку державу чи недержавне утворення від ескалації цієї кризи за межі Гази", - додали в ВМС США.
Стверджується, що авіаносець Gerald R. Ford повернеться на свою домашню базу у Вірджинії.
Допомога Ізраїлю від США
Сполучені Штати Америки від початку війни між Ізраїлем і ХАМАС підтримують ізраїльську сторону. Зокрема, вони направили кілька своїх авіаносців та тисячі солдатів до берегів Ізраїлю у Середземному морі, щоб не допустити втручання у конфлікт інших країн чи угруповань.
Також США раніше підтвердили відправку до Ізраїлю двох систем "Залізний купол", які необхідні країні для захисту від ракетних ударів бойовиків ХАМАС.
9 грудня США наклали вето на резолюцію Радбезу ООН про гуманітарне припинення вогню в Секторі Газа, оскільки вважають, що це принесе лише користь палестинським бойовикам ХАМАС.
Того ж дня адміністрація президента США Джо Байдена скористалася надзвичайним повноваженням, щоб дозволити продаж Ізраїлю близько 14 000 танкових снарядів без розгляду цього питання Конгресом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.