Американські військові не зможуть доставляти людей в аеропорт Кабула, - Пентагон
Військові США більше не зможуть доставляти людей в аеропорт Кабула для евакуації з Афганістану. Про це заявили в Пентагоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, американські військові не зможуть доставляти людей для евакуації в аеропорт, оскільки зосереджені на забезпеченні безпеки аеродрому.
"Ми зробимо все від нас залежне, щоб продовжувати спроби вирішити конфлікти та створити можливість дістатися до аеродрому... В даний час у мене немає можливості вийти і розширити операції в Кабулі", - сказав Остін.
Нагадаємо, що таліби влаштували стрілянину по людях, які намагалися евакуюватися з Афганістану. Вони почали відганяти людей від аеропорту пострілами.
Також повідомлялося, що по військових США в аеропорту Кабула відкрили вогонь. Американцям довелося відповісти на постріли.