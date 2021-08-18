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Делегація уряду Афганістану попросила Катар про тимчасовий притулок

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Доха, Середа 18 серпня 2021 19:28
Делегація уряду Афганістану попросила Катар про тимчасовий притулок Фото: делегація уряду Афганістану попросила притулку в Катарі (twitter.com/pajhwok)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Урядова делегація Афганістану на переговорах з радикальним рухом "Талібан" в Досі попросила владу Катару про тимчасовий притулок. Її учасники планують дочекатися створення інклюзивного афганського уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Pajhwok.

За його інформацією, представники урядової делегації Афганістану, які беруть участь у переговорах з талібами, що захопили владу в країні, в Досі, попросили про тимчасовий притулок в Катарі до створення інклюзивного уряду.

Переговори в Досі між урядом Афганістану і талібами велися з Вересня 2020 року. Консультації неодноразово переривалися. Під час зустрічей сторонам не вдалося досягти домовленостей по жодному з питань.

Нагадаємо, радикальний рух "Талібан" стрімко захопив владу в Афганістані. Президент Ашраф Гані покинув країну. В цей момент він знаходиться в ОАЕ.

Відзначити, в аеропорту Кабула скупчилися тисячі людей, які хочуть покинути Афганістан. Таліби, щоб відігнати натовп, відкривають попереджувальний вогонь.

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Талібан Афганистан Катар
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