Американские военные не смогут доставлять людей в аэропорт Кабула, - Пентагон
Военные США больше не смогут доставлять людей в аэропорт Кабула для эвакуации из Афганистана. Об этом заявили в Пентагоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам министра обороны США Ллойда Остина, американские военные не смогут доставлять людей для эвакуации в аэропорт, поскольку сосредоточены на обеспечении безопасности аэродрома.
"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы продолжать попытки разрешить конфликты и создать возможность добраться до аэродрома... В настоящее время у меня нет возможности выйти и расширить операции в Кабуле", - сказал Остин.
Напомним, что талибы устроили стрельбу по людям, которые пытались эвакуироваться из Афганистана. Они начали отгонять людей от аэропорта выстрелами.
Также сообщалось, что по военным США в аэропорту Кабула открыли огонь. Американцам пришлось ответить на выстрелы.