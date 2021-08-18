ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Таліби намагаються попереджувальними пострілами відігнати людей від аеропорту Кабулу

Новость на русском →
Кабул, Середа 18 серпня 2021 16:51
Таліби намагаються попереджувальними пострілами відігнати людей від аеропорту Кабулу Фото: таліби відкрили попереджувальний вогонь біля аеропорту Кабулу (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Бойовики "Талібану" почали відганяти від периметру аеропорту Кабулу людей, які хочуть втекти з Афганістану. Щоб відігнати натовп, бойовики відкривають попереджувальний вогонь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

За інформацією журналіста CNN, який перебуває на місці подій, таліби намагаються фізично завадити людям потрапити на територію аеропорту, який є єдиними дверима для втечі з Афганістану.

"Ми бачили та чули, як вони багато стріляли в бік натовпу, щоб його розігнати. Вони не ціляться в людей, не намагаються вбивати людей. Але, звісно ж, люди отримують різні травми", - сказав журналіст.

Наразі біля входу в аеропорт все ще залишається великий натовп, який сподівається потрапити всередину.

"Незрозуміло, чи є у них документи, якщо їм відмовили та сказали, що вони не можуть пройти на територію аеропорту, або у них немає коштів, щоб потрапити всередину", - додав він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Талібан Афганистан Кабул
NEWS
У Києві проходить перша репетиція параду до Дня Незалежності: фото та відео
У Києві проходить перша репетиція параду до Дня Незалежності: фото та відео
DAILY
Нові тарифи. Скільки будемо платити за електрику і до чого готуватися навесні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нові тарифи. Скільки будемо платити за електрику і до чого готуватися навесні