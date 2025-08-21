ua en ru
Американские истребители перехватили российский разведчик Ил-20 вблизи Аляски

Четверг 21 августа 2025 12:18
Американские истребители перехватили российский разведчик Ил-20 вблизи Аляски Фото: американские истребители перехватили российский разведчик Ил-20 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Военные Соединенных Штатов обнаружили и перехватили российский разведчик Ил-20 в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски (ADIZ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу командования аэрокосмической обороны Северной Америки.

"Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и отследило один самолет Ил-20, действовавший в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски", - отметили в

Отмечается, что российский военный самолет оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады.

Командование NORAD запустило два истребителя F-16 и один самолет-заправщик KC-135 для идентификации, наблюдения и сопровождения российского самолета.

ADIZ - это территория протяженностью 150 миль (241 километр) от берегов США, где страна требует, чтобы самолеты имели транспондеры, или идентифицировали себя. При этом территориальное воздушное пространство Соединенных Штатов начинается в 22 километрах от береговой линии.

В командовании добавили, что ВВС США использует многоуровневую оборонительную сеть из спутников, наземных и воздушных радаров и истребителей для обнаружения и отслеживания самолетов и информирования об ответных действиях. NORAD остается готовым использовать ряд вариантов реагирования для защиты Северной Америки.

Вторжение самолетов РФ в воздушное пространство стран НАТО

Напомним, в последнее время участились случаи, когда российские самолеты приближались к воздушному пространству стран-членов НАТО.

Так, в мае истребители перехватили российский Су-24, который выполнял опасные маневры неподалеку от польской границы.

Также самолеты НАТО были подняты в воздух из-за того, что истребитель Су-35 ВС РФ нарушил воздушное пространство Эстонии. Это произошло в районе полуострова Юминда.

Кроме того, в июне истребители Королевских ВВС Великобритании перехватили над Балтийским морем российский разведывательный самолет, который вторгся в воздушное пространство Польши.

Также ранее истребители ВВС Германии перехватили российский самолет Ил-20М в воздушном пространстве неподалеку от северных границ Польши над Балтийским морем.

